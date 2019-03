Patrick Roest werd een jaar geleden in Amsterdam verrassend wereldkampioen allround, al werd hij wel geholpen door een val van Sverre Lunde Pedersen op de 10 kilometer. De titelverdediger ziet de Noor dit weekend als de favoriet bij het WK allround in Calgary.

"Als je ziet wat voor 1.500 meter en 5 kilometer Sverre bij de WK afstanden reed, dan is hij de te kloppen man op dit WK", aldus de 23-jarige Roest. "Het is voor mij en Sven Kramer de bedoeling om het hem zo moeilijk mogelijk te maken."

Pedersen maakte drie weken geleden in Inzell grote indruk door in een razendsnelle tijd van 6.07,16 wereldkampioen te worden op de 5 kilometer. Op de 1.500 meter pakte de 26-jarige schaatser uit Bergen zilver, achter Thomas Krol.

"Sverre heeft een hoop mensen verbaasd bij de WK afstanden, ook mij", zegt Roest. "Op welke afstanden ik tijd op hem kan pakken? Dat is een lastig verhaal. Ik zal op de 500 meter sowieso sneller moeten zijn dan hij en ik heb ook wel vertrouwen in mijn 10 kilometer."

De val van Sverre Lunde Pedersen op de 10 kilometer bij het WK allround van 2018. (Foto: ANP)

'Titelprolongatie gaat heel lastig worden'

Op die afstand viel vorig jaar op dramatische wijze de beslissing bij het WK allround in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Pedersen begon de slotafstand als klassementsleider en leek zonder problemen op weg naar de titel, totdat hij na 6.500 meter zichzelf haakte en onderuitging.

De Noor verloor uiteindelijk bijna zestien seconden op Roest, waardoor de Nederlander goud pakte en Pedersen genoegen moest nemen met zilver.

"Het zou natuurlijk het mooist zijn als ik dit weekend de wereldtitel pak zonder zo'n incident", stelt Roest. "Ik ga er alles aan doen om mijn titel te prolongeren, want ik vind allrounden het mooiste dat er is. Maar ik weet dat het heel lastig gaat worden."

De rijder van Jumbo-Visma maakte vooral aan het begin van dit seizoen veel indruk met een reeks heel snelle tijden. De laatste twee maanden deed hij nog steeds mee om de prijzen, maar was de vorm net even wat minder.

"Ik ben nu beter dan dat ik vorig jaar bij het WK was", aldus Roest. "Maar Sverre is ook beter geworden. Dat maakt het voor de kijker komend weekend waarschijnlijk leuker, want het belooft een spannend toernooi te worden. Maar ik wil gewoon winnen en dan maakt het niet uit of het spannend is of niet."

'Kans op persoonlijke records is groot'

Het wordt hoe dan ook een heel ander WK dan vorig jaar, want de buitenbaan in het Olympisch Stadion is niet te vergelijken met de binnenbaan in Calgary, die door de hoogte (1.034 meter boven zeeniveau) tot de snelste ter wereld behoort.

"Amsterdam was vorig jaar natuurlijk een supermooie locatie en dit wordt een onwijs mooi toernooi omdat er grote kans is dat er heel snelle tijden gereden worden", zegt Roest, die pas één keer eerder in Calgary schaatste en bijna al zijn persoonlijke records op de laaglandbaan in Heerenveen heeft staan.

"Ik heb nog niet heel vaak op een binnenbaan op hoogte gereden, maar ik reed afgelopen weekend bij een trainingswedstrijd hier een pr op de 1.000 meter (1.09,04, red.) en daar heb ik een goed gevoel aan overgehouden. De kans is groot dat ik komend weekend ook een hoop persoonlijke records ga rijden, maar tijdens het toernooi zal ik alleen maar bezig zijn met een goed klassement. En dan komen de snelle tijden vanzelf wel."

Het WK allround begint zaterdag om 20.00 uur Nederlandse tijd met de 500 meter voor vrouwen. De mannen starten hun toernooi om 20.29 uur met de 500 meter.

Patrick Roest (links) en teamgenoot Sven Kramer. (Foto: ANP)