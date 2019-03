Antoinette de Jong is als regerend Europees kampioene komend weekend een van de favorieten bij het WK allround in Calgary, maar de 23-jarige schaatsster schrok wel een beetje toen ze de tijden van regerend wereldkampioene Miho Takagi bij het WK sprint zag.

De Nederlandse allrounders keken afgelopen weekend bij het ontbijt in hun hotel in Calgary steevast naar een stream van het WK sprint in Heerenveen. De Jong zag daardoor live hoe de Japanse Takagi op de 500 meter met 37,62 en 37,74 bijzonder snelle tijden neerzette, zeker voor iemand die vorig jaar in Amsterdam nog wereldkampioene allround werd.

"Toen ik Miho zag rijden, dacht ik: jeetje, er moet nog wel even wat gebeuren", zegt De Jong met een glimlach. "Zeker omdat ik zelf afgelopen zaterdag bij een trainingswedstrijdje hier in Calgary 38,93 reed. Dat was technisch een heel slechte race, maar zo'n tijd zal komend weekend veel te langzaam zijn."

De rijdster van Jumbo-Visma, die op de snelle Olympic Oval wel haar persoonlijk record op de 500 meter verbeterde, denkt dat ze zaterdag op de eerste afstand van het WK allround binnen zes tienden van Takagi moet zitten om kans te maken op de wereldtitel. Vorig jaar in Amsterdam was het verschil met de Japanse op de 500 meter nog bijna anderhalve seconde.

"Miho is hartstikke goed op de 500 en de 1.500 meter, hopelijk gaat ze op die afstanden niet te veel tijd pakken", aldus De Jong. "Ik zie dit seizoen wel dat ik op de 1.500 meter steeds dichter bij haar kom, dat geeft vertrouwen. Maar ik zal echt van heel goeden huize moeten komen om haar dit weekend voor te blijven. Ik ga gewoon all out en dan zie ik het wel."

Antoinette de Jong (op kop) traint in Calgary samen met haar ploeggenoten Joy Beune en Carlijn Achtereekte. (Foto: ANP)

'Vrouwentoernooi wordt heel spannend'

De 24-jarige Takagi voorblijven is nog allesbehalve een garantie op de wereldtitel, want ook zesvoudig wereldkampioene Ireen Wüst en viervoudig wereldkampioene Martina Sáblíková uit Tsjechië zijn serieuze kanshebbers op goud.

"Ik denk dat we met z'n vieren héél dicht bij elkaar zitten", stelt De Jong. "Ik verwacht dus dat het vrouwentoernooi ontzettend spannend gaat worden dit weekend."

De nummer vier van het WK allround van vorig jaar heeft als voordeel dat ze de ervaring meeneemt van het EK allround in het Italiaanse Collalbo, waar ze twee maanden geleden haar eerste grote individuele titel veroverde.

"Ik heb dit seizoen vooral geleerd om boven mezelf uit te stijgen. Geleerd om op een toernooi dat laatste stukje extra uit mezelf te kunnen halen. En geleerd om te winnen", zegt De Jong, die sinds deze winter traint onder Jac Orie.

"Ook in aanloop naar dit WK merk ik dat dat ik een paar dagen van tevoren nog niet top ben. Maar Jac zegt dan: 'Wacht maar.' En tot nu toe voelde ik me dit seizoen inderdaad elke keer precies de dag voor een groot toernooi in topvorm. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook deze week weer het geval zal zijn."

Antoinette de Jong viert haar Europese titel in Collalbo. (Foto: ANP)

'Ik vind het altijd mooi in Calgary'

De locatie zal het probleem niet zijn, want De Jong is fan van de baan en de hele ambiance in Calgary, waar de Oval op de campus van de universiteit ligt. "Ik heb hier altijd wel goed gereden. Het is een fijne omgeving om te trainen en voor wedstrijden."

De Friezin baalde dan ook stevig dat ze zich vier jaar geleden niet wist te plaatsen voor het vorige WK allround in de Canadese stad, die op ruim 1.000 meter hoogte ligt. "Ik keek toen naar de tv en dacht: shit, daar had ik ook heel graag willen staan. Maar nu sta ik er wel, eindelijk mag ik een keer een WK rijden op een echt snelle baan."

Het WK allround begint zaterdag om 20.00 uur Nederlandse tijd met de 500 meter voor vrouwen.