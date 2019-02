In Calgary wordt komend weekend voorlopig het laatste WK allround 'oude stijl' geschaatst, want vanaf komend seizoen zal er een gecombineerd WK allround/WK sprint zijn. Negenvoudig wereldkampioen Sven Kramer is niet enthousiast over deze ontwikkeling.

"Ik vind het jammer dat het WK allround en het WK sprint vanaf volgend jaar gecombineerd worden", zegt de 32-jarige Kramer bij een persmoment in het hotel van de Nederlandse schaatsers in Calgary. "Het overzicht in zo'n weekend wordt minder en op de maandag na het toernooi heb je vier kampioenen in plaats van maar twee."

De internationale schaatsunie ISU besloot in juni 2017 dat het WK allround en het WK sprint vanaf 2020 niet langer twee losse toernooien zijn. Net als eerder dit jaar bij het EK allround/sprint in Collalbo zullen de allrounders en sprinters volgend seizoen in het Noorse Hamar in één weekend en op dezelfde plek hun wereldkampioenschap afwerken.

Het ISU wil een overzichtelijkere schaatskalender maken met minder losse internationale toernooien. Maar het afschaffen van een los WK allround kan ook gezien worden als een nieuwe aanval op de traditionele vierkamp, die buiten Nederland - en misschien Noorwegen - steeds minder prioriteit lijkt te krijgen bij schaatsers.

"Ik denk niet dat de ISU het allrounden langzaam van de kaart probeert te vegen, maar ik denk wel dat dit de stemming is bij een heleboel landen", aldus Kramer. "Ik zou het natuurlijk jammer vinden als er helemaal geen WK allround meer zou zijn. Maar om heel eerlijk te zijn, heb ik wel het gevoel dat het die kant op gaat."

'Altijd fijn om in Calgary te zijn'

Zaterdag en zondag is er op de snelle Olympic Oval in Calgary nog wel gewoon een WK allround. Dertien jaar geleden won Kramer al eens brons bij een wereldkampioenschap op de Canadese baan, terwijl de Fries in 2015 in Calgary zijn zevende van in totaal negen wereldtitels veroverde. "Ik vind het altijd fijn om hier te zijn."

De kopman van Jumbo-Visma kent mede door rugproblemen niet het makkelijkste seizoen uit zijn zeer succesvolle carrière. Een kleine drie weken geleden leed hij in het Duitse Inzell nog zijn eerste nederlaag ooit op de 5 kilometer bij de WK afstanden.

Toch geldt Kramer komend weekend 'gewoon' als een van de topfavorieten, al is het maar omdat hij begin januari in Collalbo met zijn tiende Europese allroundtitel aantoonde dat hij in een toernooi over vier afstanden nog steeds heel moeilijk te verslaan is.

"Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe goed ik momenteel ben, omdat het door mijn rug nog steeds fragiel is", stelt Kramer. "Ik kan me vandaag heel goed voelen en over twee of drie dagen meteen een stuk minder. Maar ik denk dat ik goed in vorm ben, en dat het beter met me gaat dan in Inzell."

Sven Kramer grapt: 'De tips zijn wel op voor Patrick Roest.' (Foto: ANP)

Kramer verwacht strijd met Roest en Pedersen

Kramer verwacht dat het een spannend WK wordt, waarbij hij samen met ploeggenoot en titelverdediger Patrick Roest en de Noor Sverre Lunde Pedersen - die vorig jaar door een val op de afsluitende 10 kilometer naast de wereldtitel greep - om het goud zal strijden.

"Op het EK allround ging het vooral tussen mij en Roest, maar Pedersen heeft het heel erg goed gedaan op de WK afstanden (goud op de 5 kilometer, zilver op de 1.500 meter, red.), dus die zal er dit weekend ook zeker bij zitten."

Op het EK was het verschil in het eindklassement tussen nummer één Kramer en nummer twee Roest minder dan een tiende van een punt. De 23-jarige Roest gaf na dat toernooi toe dat de ervaring van zijn ploeggenoot misschien wel de doorslag had gegeven.

"Dat denk ik ook", aldus Kramer, om met een knipoog te vervolgen dat hij niet van plan is zijn concurrent te veel te helpen. "De tips zijn wel op voor Patrick. Ach, dit is nu het vierde jaar dat ik met Patrick in de ploeg zit, dus geloof mij: hij weet inmiddels echt alles."

Het WK allround begint zaterdag om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Het podium van het EK allround, met v.l.n.r. Patrick Roest, Sven Kramer en Sverre Lunde Pedersen. (Foto: ANP)