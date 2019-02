Sanneke de Neeling verraste afgelopen weekend ook zichzelf door bij het WK sprint in Heerenveen op de zesde plek de beste Nederlandse te worden. De 22-jarige schaatsster deed dit seizoen een stapje terug en is geen prof meer. Dat blijkt een gouden greep.

De Neeling had eind vorig jaar niet de beste voorbereiding op een trainingswedstrijd in Thialf, want een dag eerder was ze na een laat tentamen in Groningen pas vlak voor middernacht thuis in Heerenveen. Desondanks reed ze op de 500 meter met afstand haar beste tijd ooit op haar thuisbaan.

"Na die wedstrijd dacht ik: waar heb ik me de afgelopen jaren toch allemaal druk om gemaakt?", zei de Rotterdamse zondag met een lach.

Het talent van De Neeling is al jaren bekend. Ze eindigde in 2015 als tweede bij het WK voor junioren, werd vervolgens vastgelegd door de succesploeg van trainer Jac Orie en werd een jaar later op negentienjarige leeftijd de jongste Nederlands kampioene sprint ooit.

Daarna stokte haar ontwikkeling en dat kwam niet in de laatste plaats doordat ze alleen maar met schaatsen bezig was. "Alles wat ik deed, stond in het teken van mijn wedstrijden. Ik was er zó mee bezig, dat ik het op een gegeven moment niet meer zo goed trok. Ik ben dus blij dat ik nu wat naast het schaatsen kan doen."

Sanneke de Neeling met haar coach Henk Hospes. (Foto: ANP)

'Het is goed om afleiding te hebben'

Na een moeizaam olympisch seizoen werd het contract van De Neeling bij Lotto-Jumbo (nu Jumbo-Visma) in het voorjaar van 2018 na drie jaar niet verlengd. Ze koos er vervolgens voor om bij het Gewest Fryslân te gaan trainen én om te beginnen met de studie Life Science & Technology.

"In het verleden dacht ik dat studeren ten koste zou gaan van het schaatsen. Maar het blijkt nu dat het voor mij juist heel goed is om afleiding te hebben, dat ik me om iets anders dan schaatsen druk kan maken. Het oppakken van een studie heeft me echt rust in mijn kop gegeven."

Aan het begin van dit seizoen bleek dat nog niet direct in de resultaten van De Neeling, want de sprintster plaatste zich niet voor de eerste World Cups. Bij de NK afstanden van eind december stond ze er wel en plaatste ze zich voor het EK sprint, waarop ze vijfde werd. Haar zesde plaats in het eindklassement van het WK sprint bevestigde dat ze op de goede weg is.

"Voor het WK sprint dacht ik: als ik in de top tien rijd, ben ik al heel tevreden", aldus De Neeling, die bij haar vorige deelnames aan het WK sprint twintigste (2016) en vijftiende (2017) werd. "En nu ben ik gewoon zesde geworden, dat is heel bijzonder."

Sanneke de Neeling reed in Thialf met afstand haar beste WK sprint. (Foto: ProShots)

'Ik heb ontzettend veel plezier gehad dit jaar'

De Neeling geeft een groot deel van de credits aan coach Henk Hospes en haar ploeggenoten bij het Gewest Fryslân. "Henk is er altijd voor zijn schaatsers, hij doet alles voor je. En mijn ploeggenoten zijn ook echt top. De sfeer zit er heel goed in, samen worden we steeds beter. Ik heb ontzettend veel plezier gehad dit jaar, dat is ook heel belangrijk."

Het enige probleem is dat De Neeling geen salaris meer krijgt. Sterker nog, bij het gewest moet ze net als haar ploeggenoten 2.500 euro aan eigen bijdrage betalen.

Daarom stond de Zuid-Hollandse twee weken geleden juichend in de catacomben van het ijsstadion in Inzell. Door haar achtste plaats op de 1.000 meter bij de WK afstanden krijgt ze haar A-status bij NOC*NSF terug en heeft ze op die manier weer een inkomen. "Dat neemt wel wat zorgen weg", geeft De Neeling toe. "Ik voel me nu echt weer topsporter."