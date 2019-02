Het eerste WK sprint in Heerenveen sinds 2011 zorgde afgelopen weekend voor blije gezichten bij schaatsers uit binnen- en buitenland. De volle tribunes in Thialf gaven het toernooi extra lading.

Nao Kodaira was al olympisch kampioen, wereldkampioen op een afstand en wereldkampioen sprint, maar de gouden medaille die ze zondag bij het WK sprint in Heerenveen veroverde, was een heel speciale.

"Dit was mijn droom, wereldkampioen worden in Thialf", zei de 32-jarige Japanse in het Nederlands, de taal die ze leerde toen ze tussen 2014 en 2016 onder Marianne Timmer en Gianni Romme trainde bij Team Continu.

"Ik voel me een beetje Nederlands, dus ik vond het geweldig dat het hele stadion oranje was en dat er zoveel mensen kwamen kijken. Dit is een heel mooie titel."

Nao Kodaira kreeg als wereldkampioen een ererondje door Thialf. (Foto: ANP)

'Het was echt te gek'

De afgelopen jaren was het WK sprint achtereenvolgens in Calgary, Salt Lake City, Nagano, Astana, Seoul, nogmaals Calgary en Changchun, plaatsen waar gemiddeld geen duizenden mensen op de tribune zitten bij een schaatswedstrijd.

In Thialf was het toernooi zowel op zaterdag als zondag uitverkocht en dat bezorgde zelfs de Nederlandse sprinters een nieuwe ervaring.

"De sfeer in Thialf was dit weekend fenomenaal", zei Kjeld Nuis, die brons won in het mannentoernooi. "Ik weet niet wat het verschil was met andere wedstrijden, maar er was gewoon nog meer lawaai dan normaal. Voor mijn gevoel heb ik nog nooit voor zoveel mensen gereden als dit weekend, het was echt te gek."

"Ik vond vooral de eerste rij heel gaaf, dat de fans bijna op het ijs stonden. Het was alsof het een muur van mensen was. En toen ik na het toernooi het podium opstapte, hoorde ik zelfs de mensen vanaf de andere kant van het stadion voor me brullen. En dan had ik niet eens gewonnen."

Kai Verbij, die vijfde werd in het eindklassement, onderschreef de woorden van Nuis. "Zo'n vol Thialf is heel gaaf, ik heb het nog nooit op deze manier meegemaakt. Mensen zeiden de afgelopen jaren dat schaatsen niet populair was, maar dit bewijst het tegendeel."