Kjeld Nuis is zondag dankzij een sterke 1.000 meter als derde geëindigd op het WK sprint. De titel in Heerenveen ging naar de Rus Pavel Kulizhnikov, die zijn leidende positie op de slotafstand niet in gevaar zag komen.

Voor de Rus is het zijn derde wereldtitel, nadat hij in 2015 en 2016 al kampioen werd. Hij bleef in Thialf de Japanner Tatsuya Shinhama voor, die als tweede eindigde.

Nuis ging de 1.000 meter in als nummer vier van het klassement en moest als eerste van de medaillekandidaten een tijd neerzetten. Dankzij zijn winnende tijd van 1.07,80 passeerde hij regerend kampioen Havard Lorentzen in het klassement.

Kulizhnikov eindigde achter Nuis als tweede op de 1.000 meter in een tijd van 1.08,62. Lorentzen werd in 1.08,73 derde op de slotafstand.

Kai Verbij besloot het toernooi met de zesde plek op 1.000 meter en eindigde daarmee als vijfde in het klassement. Hein Otterspeer werd achtste op de slotafstand, wat hem ook de achtste plek in de eindrangschikking opleverde.

Kulizhnikov evenaart baanrecord op 500 meter

Kulizhnikov maakte eerder op zondag indruk op de 500 meter. Hij klokte 34,31, waarmee hij net zo snel was als Michel Mulder in december 2013.

Nuis klokte met 35,05 de gedeeld zevende tijd op de tweede 500 meter. Kai Verbij, die op de openingsdag teleurstelde, revancheerde zich met de derde plek (34,74). Om de medailles deed de kampioen van 2017 echter niet meer mee.

Otterspeer kwam er op de kortste afstand niet aan te pas. Met 35,14 werd hij slechts tiende. Daarmee was hij ruim twee tienden langzamer dan een dag eerder (34,92).

Nuis werd nog nooit wereldkampioen sprint. Wel was de tweevoudig olympisch kampioen in het verleden goed voor twee keer zilver (2016 en 2018) en één keer brons (2017). Daar voegde hij zondag nog een bronzen plak aan toe.