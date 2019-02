Nao Kodaira heeft zondag in Heerenveen de wereldtitel sprint gepakt. De Japanse hield op de afsluitende 1.000 meter genoeg over op de concurrentie om haar tweede titel te veroveren.

Kodaira verdedigde op de slotafstand een voorsprong van meer dan een seconde op haar landgenote Miho Takagi en de Amerikaanse Brittany Bowe.

Die marge bleek genoeg. De wereldkampioene van 2017 werd met een tijd van 1.14,96 derde achter Takagi, die in 1.14,56 de snelste was, en Bowe. De Amerikaanse werd op de 1.000 meter tweede in 1.14,64.

In het klassement eindigde Takagi, de regerend wereldkampioene allround, als tweede. Bowe moest zich tevredenstellen met brons. Kodaira is de opvolger van Jorien ter Mors, die vanwege een knieoperatie haar titel niet kon verdedigen.

Sanneke de Neeling werd op de zesde plaats de beste Nederlandse in het klassement. Ze werd met 1.15,28 ook zesde op de afsluitende afstand.

Jutta Leerdam belandde op de 1.000 meter net naast op podium. Ze werd vierde in 1.15,03 en daarmee tiende in de eindstand. Letitia de Jong, de derde Nederlandse, werd in 1.16,11 tiende op de kilometer en besloot het toernooi daardoor als nummer dertien.

Brittany Bowe kon niet tippen aan de Japanse vrouwen. (Foto: ANP)

Kodaira legt basis op 500 meter

Kodaira verstevigde eerder op zondag op de tweede 500 meter haar leidende positie. Ze was in 37,41 duidelijk de beste. Bowe werd tweede in 37,67. Takagi eindigde achter de Russische Angelina Golikova (37,71) als vierde op de kortste afstand in 37,74.

Vanessa Herzog stelde teleur op de slotdag van het toernooi in Thialf. De wereldkampioene op de 500 meter werd op de 500 meter slechts vijfde in 37,81 en zag haar kansen op eremetaal daarmee in rook opgaan. Ze werd op grote achterstand van de top drie vierde in het klassement.

De Nederlandse vrouwen deden op de 500 meter niet mee om de prijzen. De Jong werd in 38,05 negende, terwijl De Neeling in 38,25 twaalfde werd. Leerdam, die haar eerste seizoen bij de senioren afsloot, werd vijftiende in 38,50.