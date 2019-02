Kai Verbij begon zaterdag uitstekend aan het WK sprint in Thialf met de tweede plek op de 500 meter, maar op de 1.000 meter ging het mis. De Europees kampioen moest op de laatste kruising voorrang verlenen aan zijn tegenstander Pavel Kulizhnikov, waardoor zijn kansen op een goed toernooi in één klap verkeken waren.

"Dit is flink balen. Ik wist meteen dat dit het einde van mijn podiumkansen betekende", zei Verbij na zijn teleurstellende tiende plek op de 1.000 meter.

De kersverse wereldkampioen op de kilometer had na 600 meter een achterstand van ruim zes tienden op de Rus Kulizhnikov en dat gat kon hij niet voldoende dichten in de volgende binnenbocht. Zijn enige optie was vervolgens om in te houden op de kruising, want anders was hij gediskwalificeerd.

Met een tijd van 1.09,21 was Verbij bijna anderhalve seconde langzamer dan winnaar Kjeld Nuis. In het klassement zakte hij van de tweede naar de negende plek, met een achterstand van 0,42 seconden op de nummer drie Nuis zondag op de tweede 500 meter.

"Ik begon met een goede 500 meter. Maar op de 1.000 meter kwam ik er net niet lekker in", analyseerde Verbij zijn eerste WK-dag. "Mijn opening (16,62, red.) ging niet hard genoeg, waardoor ik net niet kon aanhaken bij Kulizhnikov. Vervolgens maakte ik in de twee binnenbochten niet genoeg snelheid en was het klaar."

'Laat het liggen op eerste 200 meter'

De wereldkampioen sprint van 2017, die in 2016 en 2018 brons won bij het mondiale sprinttoernooi, had niet het idee dat hij te veel gericht was op zijn snelle tegenstander.

"Nee, ik was gewoon niet snel genoeg aan het begin van mijn race. Ik heb het laten liggen op de eerste 200 meter. Als ik in 16,4 had geopend, was het probleem een stuk minder groot geweest."

Verbij had nu na 600 meter wel door dat er mogelijk een lastige kruising aan zat te komen. "Ik zag dat gat met Kulizhnikov flink was, dus het zat wel in mijn hoofd dat dit zou kunnen gebeuren. Maar ja, dit had ik van tevoren ook niet kunnen verwachten, toch?"

Verbij kende tot zaterdag een topseizoen met de Europese titel sprint begin januari in Collalbo en twee weken geleden in Inzell zijn eerste wereldtitel op de 1.000 meter. Hij gold voor het WK sprint als een van de favorieten, maar zondag zal hij een wonder nodig hebben om nog voor de prijzen te schaatsen.

"Ik heb te veel tijd verloren, dus het podium is niet meer haalbaar. Ik moet zondag nu maar twee sterke races rijden om het toernooi nog met een enigszins positief gevoel te eindigen. Dat is het enige wat ik nog kan doen."