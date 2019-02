Kjeld Nuis stak zaterdag na zijn 1.000 meter op het WK sprint in Heerenveen direct een vuist in de lucht. De olympisch kampioen was blij met zijn zege, maar vooral met de manier waarop hij schaatste na een lastige periode.

"Het ging écht goed. Ik schaatste goed, bewoog lekker", zei Nuis met een grote glimlach. "Met een misser in de laatste bocht reed ik nog een slotronde van 26,3; ik denk dat dat mijn beste slotronde ooit is op de 1.000 meter."

De 29-jarige sprinter van Jumbo-Visma kende een moeilijk begin van dit kalenderjaar. Bij het EK sprint in Collalbo werd hij gediskwalificeerd omdat hij een blokje raakte in de bocht, bij de wereldbeker in Hamar werd hij 'slechts' derde op de kilometer en twee weken geleden raakte hij zijn wereldtitel op de 1.000 (derde) en de 1.500 meter (vijfde) kwijt.

Zaterdag in Thialf toonde Nuis weer de vorm van het begin van dit seizoen. Na een prima 500 meter (negende in 34,98) haalde hij met 1.07,86 uit op de 1.000 meter. Zijn winnende tijd zat maar twee tienden boven zijn eigen baanrecord (1.07,64).

"Heel stiekem baal ik een beetje dat ik geen baanrecord gereden heb, maar ik ben heel blij met de vorm die ik heb laten zien", aldus de nummer twee van het WK sprint van vorig jaar. "Los van de tijd gaat het om de manier hoe ik reed. Rondjes van 24,8 en 26,3; zo moet het zijn. Ondanks een paar foutjes voelt hard rijden echt heel lekker."

'WK afstanden is harde les geweest'

Nuis was in aanloop naar het WK sprint in eigen huis bewust voorzichtig over zijn eigen kansen. Een podiumplek was zijn doel, meer niet. Het was de les van de WK afstanden in Inzell, waar hij juist te veel van zichzelf eiste.

"Ik had in Inzell een te hoog verwachtingspatroon voor mezelf. Ik heb de afgelopen twee jaar heel veel gewonnen en was in het voorseizoen wederom de snelste. Voor de WK dacht ik dus: ik ga weer iedereen verslaan."

"Maar als je dat te graag wil en naar allerlei andere dingen gaat kijken - zelfs tijdens je rit - is het heel moeilijk om het goede gevoel terug te vinden. Je hebt helemaal niks aan de gedachte: nu gaan we weer eens uithalen. Ja, dat is een harde les geweest, maar blijkbaar had ik dat nodig. Nu pakt het in ieder geval goed uit."

'Ik moet niet aan goud denken'

Nuis klom door zijn sterke 1.000 meter in het klassement van de WK sprint naar de derde plek. Zijn achterstand op de Russische leider Pavel Kulizhnikov is zondag op de tweede 500 meter slechts 0,14 seconden, maar de pupil van Jac Orie verlegt zijn doelen niet.

"Als ik morgen denk dat ik voor goud ga, ga ik weer te veel doen. Dan sta ik voor de 500 meter als een opgepompte hulk aan de start en dat is niet de bedoeling", zegt hij.

"Ik moet lekker soepel blijven rijden en op mijn techniek blijven letten. En dan kijk ik aan het einde van de dag wel waar ik eindig. Ja, het is een suf antwoord, maar meer ga ik je niet geven."

De slotdag van het WK sprint begint zondag om 15.00 uur met de tweede 500 meter voor vrouwen. De tweede 500 meter voor mannen start om 15.40 uur.