Kjeld Nuis staat na de eerste dag van het WK sprint in Heerenveen derde in het klassement. Kai Verbij zakte door een lastige wissel op de 1.000 meter naar de negende plaats.

De 29-jarige Nuis moet zondag op de tweede 500 meter 0,14 seconden goedmaken op Pavel Kulizhnikov, die halverwege het toernooi aan de leiding gaat.

De tweevoudig wereldkampioen sprint heeft een voorsprong van zeven honderdsten op de Noorse titelverdediger Havard Lorentzen. De Japanner Tatsuya Shinhama neemt verrassend de vierde plek in.

Verbij stond na de 500 meter tweede in het klassement, maar heeft nu een achterstand van 0,56 seconde op Kulizhnikov. Hein Otterspeer staat op 0,49 seconden zevende.

Pavel Kulizhnikov leidt na de eerste dag van het WK sprint. (Foto: ProShots)

Nuis blijft twee tienden boven baanrecord op 1.000 meter

Nuis was in een tijd van 1.07,86 de snelste op de 1.000 meter. Daarmee bleef de olympisch kampioen 0,22 seconden boven zijn eigen baanrecord in Thialf.

De Japanner Masaya Yamada, die met 1.08,03 een persoonlijk record reed, verraste met de tweede plek. Kulizhnikov eindigde in 1.08,06 als derde.

Voor Verbij ging het mis bij de laatste kruising in zijn rit tegen Kulizhnikov, waar hij voorrang moest verlenen aan de Rus. Hierdoor kwam de wereldkampioen sprint van 2017 met 1.09,21 niet verder dan de tiende tijd.

Nederlands kampioen sprint Otterspeer zette met 1.08,67 de zesde tijd op de kilometer neer, achter Lorentzen (vierde in 1.08,57) en Shinhama (vijfde in persoonlijk record van 1.08,19).

Kai Verbij in actie op de 500 meter. (Foto: ANP)

Verbij eindigt als tweede op 500 meter

Op de 500 meter schaatste Shinhama ondanks een fikse misslag aan het begin van zijn race naar de snelste tijd: 34,66. Verbij realiseerde de tweede tijd (34,72), terwijl Lorentzen derde werd (34,74).

Kulizhnikov reed ook 34,74, terwijl zijn landgenoten Ruslan Murashov - de kersverse wereldkampioen op de 500 meter - en Viktor Mushtakov gedeeld vijfde werden in 34,75.

Otterspeer, die vier jaar geleden zilver veroverde op het WK, klokte de zevende tijd: 34,92. Nuis, die het net als Otterspeer en Verbij moet hebben van de 1.000 meter, reed 34,98, goed voor de negende plaats.

Het podium van de 500 meter (Foto: ProShots)

Nuis op jacht naar eerste wereldtitel sprint

Nuis zoekt in Heerenveen naar revanche, want hij verloor in Inzell zijn wereldtitel op de 1.000 en de 1.500 meter. De tweevoudig olympisch kampioen werd nog nooit wereldkampioen sprint. Wel was hij goed voor twee keer zilver (2016 en 2018) en één keer brons (2017) bij het WK sprint.

Verbij eindigde bij de laatste drie WK's sprint op het podium (brons in 2016 en 2018, goud in 2017) en is de Europees kampioen sprint van 2017 en 2019. De rijder van Team Reggeborgh pakte twee weken geleden in Inzell bovendien voor het eerst de wereldtitel op de 1.000 meter.

Zondag staan de tweede 500 en 1.000 meter bij de mannen op het programma.