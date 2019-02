Nao Kodaira gaat na de eerste dag van het WK sprint in Heerenveen aan de leiding in het klassement. Na haar zege op de eerste 500 meter eindigde de Japanse zaterdag als vierde op de 1.000 meter. Sanneke de Neeling staat zevende in het klassement.

De 32-jarige Kodaira begint de tweede 500 meter zondag met een voorsprong van 0,26 seconde op haar landgenote Miho Takagi, die de tweede plaats inneemt in het klassement.

Brittany Bowe bezet de derde plaats en heeft een achterstand van 0,42 seconde. De Amerikaanse heeft in het klassement slechts één honderdste van een seconde voorsprong op Vanessa Herzog uit Oostenrijk.

De 22-jarige De Neeling kijkt tegen een achterstand van 0,86 seconde op Kodaira aan. Nederlands kampioene sprint Jutta Leerdam en Letitia de Jong staan respectievelijk elfde en dertiende.

Brittany Bowe (Foto: ProShots)

Bowe blijft Takagi voor op eerste 1.000 meter

Op de eerste 1.000 meter kwam Kodaira tot een tijd van 1.15,04. Daarmee gaf de wereldkampioene sprint van 2017 bijna een halve seconde toe op de winnende tijd van Bowe (1.14,60).

Takagi eindigde op de kilometer als tweede in 1.14,82. De wereldkampioene allround hield de Russin Daria Kachanova, die met 1.14,94 haar persoonlijk record verbeterde, net achter zich.

De Neeling werd met 1.15,08 knap vijfde op de 1.000 meter en Leerdam realiseerde met 1.15,31 de zesde tijd. De Jong kwam met 1.16,39 niet verder dan de dertiende tijd.

Het podium van de 500 meter (Foto: ProShots)

Kodaira begint toernooi met zege op 500 meter

Kodaira begon het toernooi met een overwinning op de 500 meter. Ze was met een tijd van 37,27 seconden net wat sneller dan Herzog (37,31). De Russische Angelina Golikova klokte met 37,49 de derde tijd.

Takagi stelde op de 500 meter haar kandidatuur om na de wereldtitel allround ook de wereldtitel sprint te pakken. De 24-jarige Japanse haalde met 37,62 ruim drie tienden van haar persoonlijke toptijd af (37,97) en eindigde als vierde.

Bowe, de wereldkampioene sprint van 2015 en 2016, werd vijfde in 37,89. De Russische Olga Fatkulina (37,99) dook als zesde schaatsster onder de 38 seconden.

Sanneke de Neeling. (Foto: ANP)

De Neeling rijdt persoonlijk record op 500 meter

De Nederlandse vrouwen speelden een bijrol op de 500 meter. De Neeling begon wel uitstekend aan haar derde WK sprint. De Nederlands kampioene van 2016 verbeterde met 38,09 haar één maand oude persoonlijk record (38,16), goed voor de tiende plaats.

De Jong (veertiende in 38,45) en Leerdam (zestiende in 38,58) hadden zich waarschijnlijk een andere start van het WK in een vol Thialf voorgesteld.

Zondag staan de tweede 500 en 1.000 meter bij de vrouwen op het programma. Jorien ter Mors, die het WK sprint vorig jaar voor de eerste keer won, doet niet mee in Heerenveen. De Twentse ligt er het hele seizoen uit door een knieblessure.