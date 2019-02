De loting voor de eerste 1.000 meter van het WK sprint in Heerenveen heeft vrijdagavond een mooi affiche opgeleverd. In de slotrit rijden Kai Verbij en Pavel Kulizhnikov tegen elkaar.

Verbij werd in 2017 wereldkampioen sprint en pakte vorig seizoen het brons achter de Noorse winnaar Havard Lorentzen en Kjeld Nuis. In 2015 en 2016 veroverde Kulizhnikov het goud op het WK sprint.

De 24-jarige Verbij kroonde zich eerder deze maand bij de WK afstanden in het Duitse Inzell tot wereldkampioen op de 1.000 meter, waar hij een volledig Nederlands podium met Thomas Krol (tweede) en Nuis (derde) aanvoerde. Kulizhnikov eindigde slechts als zesde.

In de voorlaatste rit treft Nuis de Canadees Laurent Dubreuil. Hein Otterspeer, de derde Nederlandse deelnemer aan het WK sprint, neemt het in elfde rit op tegen titelverdediger Lorentzen.

Op de eerste 500 meter komen de Nederlandse mannen allen relatief vroeg in actie. Verbij verschijnt in de achtste rit aan de start tegen de Noor Christoffer Rukke, Otterspeer komt daarna in actie tegen de Pool Artur Nogal en Nuis rijdt vervolgens tegen Masaya Yamada uit Japan.

Letitia de Jong. (Foto: ANP)

Letitia de Jong rijdt slotrit 1.000 meter

Bij de vrouwen ontmoet Letitia de Jong in de slotrit van de eerste 1.000 meter de Japanse Miho Takagi. Jutta Leerdam betreedt een rit eerder het ijs tegen de Oostenrijkse Vanessa Herzog en Sanneke de Neeling staat in de zevende race aan de start tegen Yekaterina Aydova uit Kazachstan.

Op de eerste 500 meter is het in de twaalfde rit de beurt aan De Jong, die de Russin Daria Kachanova treft. Leerdam komt in de achtste rit in actie tegen de Canadese Kaylin Irvine en De Neeling rijdt daarna tegen Maki Tsuji uit Japan.

Vorig jaar veroverde Jorien ter Mors de wereldtitel sprint. De olympisch kampioene op de 1.000 meter mist het volledige seizoen door een knieoperatie.

De WK sprint gaat zaterdag in Thialf om 15.00 uur van start met de 500 meter voor vrouwen. Daarna volgen de 500 meter voor mannen (15.40 uur), de 1.000 meter voor vrouwen (16.20 uur) en de 1.000 meter voor mannen (17.07 uur).