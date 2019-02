De zeventienjarige shorttrackster Georgie Dalrymple is opgenomen in de Nederlandse selectie voor het WK dat begin maart in de Bulgaarse hoofdstad Sofia wordt gehouden.

Naast Dalrymple bestaat de vrouwenploeg uit blikvanger Suzanne Schulting, Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries. Schulting is olympisch kampioen op de 1.000 meter en veroverde begin dit jaar in Dordrecht de Europese titel.

Bij de mannen zijn Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf en Dennis Visser geselecteerd voor het WK. De vijfde shorttracker wordt in een later stadium bekendgemaakt.

Sjinkie Knegt ontbreekt vanzelfsprekend in de Nederlandse selectie. De 29-jarige Fries liep begin januari ernstige brandwonden op bij het aansteken van een houtkachel bij hem thuis en is nog aan het revalideren.

Het WK shorttrack wordt van vrijdag 8 tot en met zondag 10 maart gehouden in Sofia. De Nederlandse equipe slaagde er vorig jaar in het Canadese Montreal niet in een gouden medaille te veroveren.