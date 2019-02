Irene Schouten en Gary Hekman hebben donderdag de eerste van drie schaatsmarathons op het Zweedse natuurijs bij Lulea op hun naam geschreven.

Schouten zette op de Botnische Golf haar dominantie dit seizoen voort. De 26-jarige Noord-Hollandse klopte na 80 kilometer Carla Ketellapper-Zielman in de sprint. Carien Kleibeuker, ploeggenote van Schouten, eindigde op 3 seconden als derde.

Dat trio reed in de zevende van acht ronden samen met Floor Peters weg uit een kopgroep van twaalf. Peters viel in de slotfase en kwam als vierde over de streep.

Schouten won deze winter alle twaalf marathons op kunstijs waar ze aan de start verscheen. De kersverse wereldkampioene op de massastart schaatste donderdag voor het eerst in haar carrière een marathon op buitenlands natuurijs.

"Ik weet dat ik ook lange stukken kan skeeleren en mijn ploeggenoten zeiden al: dan moet schaatsen ook wel lukken. Maar het is toch wel even wat anders dan langebaan", aldus de winnares tegen schaatsen.nl.

Ketellapper-Zielman blijft de leidster in de stand van de Grand Prix. De eerste drie marathons in deze cyclus waren vorige maand op de Oostenrijkse Weissensee.

Hekman klopt Bergsma en Ariëns

In de mannenwedstrijd van 100 kilometer was Hekman de sterkste in de eindsprint. Jorrit Bergsma eindigde als tweede en Crispijn Ariëns werd derde.

Ariëns is met 79 punten de leider in de stand van de Grand Prix. Hekman, die op de Weissensee ook al een zege boekte, staat tweede met 69,2 punten.

Er volgen nog twee marathons in Zweden. Zaterdag is Grand Prix 5 en zondag volgt het slotstuk, de Sea Ice Classic.