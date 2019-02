Ireen Wüst heeft haar wereldtitel van zondag op de 1.500 meter opgedragen aan haar onlangs overleden vriendin en oud-schaatsster Paulien van Deutekom.

"Deze is voor Paulien. Ik houd zoveel van haar en mis haar heel erg", zei een emotionele Wüst na de podiumceremonie. "Wat een speciale dag, een speciale race. Ik denk dat Paulien me wel geholpen heeft. Dit is de mooiste wereldtitel uit mijn carrière. Dit zijn tranen van trots, van blijdschap en van gemis."

Van Deutekom overleed begin dit jaar op slechts 37-jarige leeftijd. Wüst gaf voorafgaand aan de WK afstanden te kennen dat ze het na het verschrikkelijke nieuws over haar beste vriendin moeilijk vond om het schaatsen weer op te pakken.

Desondanks zette ze zondag op haar favoriete afstand een fabelachtige race neer. Met een baanrecord van 1.52,81 pakte Wüst na 2007, 2011 en 2013 voor de vierde keer de wereldtitel op de 1.500 meter, en haar dertiende gouden medaille op de WK afstanden in totaal.

"Ik vraag me nu ook een beetje af hoe ik het voor elkaar gekregen heb", aldus de 32-jarige Brabantse. "Maar ik merkte de afgelopen periode wel dat mijn vorm groeiende was. Ik hoopte vandaag op iets speciaals en het is heel bijzonder dat het gelukt is."

'Ben nog nooit zo zenuwachtig geweest'

Wüst was in aanloop naar haar race wel ontzettend gespannen. "Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Ik wilde zó graag."

"Mijn opening was daardoor ook niet heel goed, maar in de eerste volle ronde schaatste ik zo lekker. Dat er dan zo'n tijd uitkomt, is fantastisch."

Wüst moest na haar race nog even wachten op de slotrit met Bowe, maar de Amerikaanse verloor te veel tijd in de laatste twee rondes.

"Er ging vervolgens zo veel door me heen", zei de rijdster van Team TalentNED, die na de finish van de slotrit haar coaches in de armen vloog. "Ik heb de afgelopen tijd zoveel steun gehad, ook van mijn familie en vrienden. Dat heeft enorm geholpen."