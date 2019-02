Kjeld Nuis stond zaterdag voor een raadsel na de 1.000 meter bij de WK afstanden in Inzell. De titelverdediger begon vol vertrouwen, maar werd 'slechts' derde. Zondag hoopt hij revanche te nemen op de 1.500 meter.

Op 13 oktober, toen er nog amper iemand met schaatsen bezig was, reed Nuis op een verloren middag 1.07,70 op de 1.000 meter, een baanrecord in de Max Aicher Arena van Inzell.

Vier maanden later, bij de belangrijkste wedstrijd van de winter, kwam de olympisch kampioen in hetzelfde stadion in het zuiden van Duitsland tot 1.07,81 op zijn favoriete afstand.

"Ik rijd nu gewoon langzamer dan in mijn eerste trainingswedstrijdje van het jaar. Dat kan gewoon niet, dat kan ik aan niemand uitleggen. Dat is waar ik het meest van baal", zei een terneergeslagen Nuis zaterdag nadat hij achter Kai Verbij en Thomas Krol WK-brons had gepakt op de kilometer.

'Heb geen meter lekker gereden'

De sprinter van Jumbo-Visma had de afgelopen jaren de formule gevonden om er te staan op het moment dat het echt moest. Bij de WK afstanden van 2017 in Gangneung won hij goud op de 1.000 en 1.500 meter en een jaar later deed hij hetzelfde bij de Olympische Spelen in dezelfde hal.

Ook dit seizoen is Nuis uitstekend in vorm, zeker op de 1.000 meter. Een derde plek afgelopen weekend op de kilometer bij de wereldbeker in Hamar deed pijn, maar desondanks had hij deze hele week een goed gevoel in Inzell.

"De teamsprint van donderdag ging goed, in de trainingen gaat het uitstekend. Zelfs het inrijden voor de 1.000 meter voelde fijn. Maar in de race heb ik eigenlijk geen meter lekker gereden. Ik was aan het vechten en daar verlies je te veel energie mee."

'Jammer dat het zo schippert'

Volgens zijn coach Jac Orie reed Nuis veel te krampachtig en kwam hij geen moment goed los. "Ik heb echt geen idee waar dat aan ligt", verzuchtte de geboren Zuid-Hollander. "Ik heb weleens gezegd dat als je in topvorm bent, alles bijna vanzelf gaat zodra je je schaatsen aandoet. En nu ging het niet vanzelf. Heel jammer dat het zo schippert."

Nuis heeft niet heel lang de tijd om uit te vinden wat er misging op de 1.000 meter, want zondagmiddag verdedigt hij zijn titel op de 1.500 meter. "Dat krampachtige kan er zeker in één dag uit. En dat zal ook wel moeten. Laten we maar zo snel mogelijk naar die 1.500 meter gaan."

De 1.500 meter voor mannen start zondag om 15.25 uur, na de 1.500 meter voor vrouwen (14.30 uur). Nuis rijdt in de twaalfde en laatste rit tegen de Zuid-Koreaan Min-seok Kim, die vorig jaar bij de Spelen derde werd. Thomas Krol (tiende rit) en Patrick Roest (elfde rit) zijn de andere Nederlanders op de schaatsmijl.