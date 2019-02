Jorrit Bergsma had aan het begin van het seizoen weinig vertrouwen in een succesvolle winter en eindigde donderdag nog teleurstellend als twaalfde op de 5 kilometer bij de WK afstanden. Toch won hij zaterdag in Inzell zijn derde wereldtitel op de 10 kilometer.

"Een wereldtitel is altijd speciaal, maar zeker na zo'n seizoen", aldus de 33-jarige Bergsma. "Ik ben in oktober vader geworden en daardoor was de focus op het schaatsen aan het begin van de winter wat minder. Toen heb ik wel gedacht: dit wordt niet mijn seizoen."

Bij de NK afstanden eind december stond de Fries er toch weer, want hij plaatste hij zich voor de WK afstanden, op de 10 kilometer zelfs met een baanrecord in Heerenveen. De stayer ging daardoor vol vertrouwen naar Inzell toe, maar op de 5 kilometer ging het mis.

"Jorrit had donderdag 'yoghurtbenen'", stelde Jillert Anema, de coach van Bergsma. "Waarschijnlijk had hij een virusje. Het stelde niet veel voor, maar het stond wel een topprestatie in de weg. Zijn rit was niet eens zo slecht, maar hij had geen benzine in de tank."

Het hielp ook niet mee dan Bergsma de nacht voor de 5 kilometer heel slecht sliep. "Ik had donderdag gewoon de kracht niet", aldus de olympisch kampioen op de 10 kilometer van 2014.

"Dit zijn de WK, de belangrijkste wedstrijd van het jaar, dus daar komt ook wel wat stress bij kijken. Misschien was ik daardoor ook wat te druk in mijn hoofd. Het liep in ieder geval niet lekker."

'Ik kreeg bijna een hartverzakking'

Door zijn goede voorbereiding op de WK hield Bergsma desondanks vertrouwen dat hij op de 10 kilometer, zijn favoriete afstand, wél om de prijzen kon strijden. En met een tijd van 12.52,92 werd het zaterdag zelfs goud. Patrick Roest (12.53,34) eindigde op 0,41 seconde als tweede.

"Ik heb vandaag een degelijke rit gereden, zeker na wat er op de 5 kilometer gebeurde", aldus Bergsma. "Maar na mijn race was ik er niet zeker van dat het genoeg zou zijn. Roest in goeden doen had hier onder kunnen rijden, maar hij had er ook moeite mee."

De 23-jarige Roest, die donderdag ook zilver won op de 5 kilometer, zat halverwege onder het schema van Bergsma, maar met nog acht rondes te gaan liepen zijn rondetijden op naar boven de 31 seconden. De wereldkampioen maakte het nog heel spannend met zijn twee laatste rondes (30,5 en 29,8), maar die versnelling was net niet genoeg voor de titel.

"Ik kreeg bijna een hartverzakking aan het einde van de race van Roest", glimlachte Anema. "Ik ben onder de indruk van hoe Roest gereden heeft, hij heeft ballen getoond en zal zeker nog veel titels winnen. Die strijd maakte deze gouden medaille van Jorrit nog wat mooier."

'Jorrit heeft op ervaring gewonnen'

Anema en Bergsma waren het erover eens dat ervaring de doorslag had gegeven op de 10 kilometer. Roest heeft de langste afstand minder dan tien keer gereden, terwijl Bergsma al het hele decennium meedoet met de top.

"Ik merk dat mijn ervaring wel gaat tellen", aldus de winnaar. "Ik ben er onderhand wel achter hoe ik mijn ritten op de 10 kilometer het beste kan rijden."

Anema: "Jorrit heeft het vandaag op routine gedaan. Hij was niet in topvorm, maar heeft zich daar niks van aangetrokken en vakwerk afgeleverd."

Ook Roest erkende dat zijn gebrek aan ervaring op de 10 kilometer een belangrijke factor was. "Dit is zo'n lastige afstand", zei hij. "Ik heb dit jaar al grote stappen gezet, maar het kan nog veel beter. En het moet ook beter als ik wil winnen."

De rijder van Jumbo-Visma reed vorige maand bij het EK allround ook al een 10 kilometer waar hij ondanks een versnelling in de slotrondes net tekortkwam voor de titel. "Ja, die laatste rondes zijn een dingetje", glimlachte Roest. "Maar vandaag had ik niet het gevoel dat ik beter had gekund. Als ik 100 meter eerder was gaan versnellen, had ik denk ik niet harder gereden."