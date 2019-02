Jorrit Bergsma is zaterdag in Inzell voor de derde keer in zijn schaatsloopbaan wereldkampioen op de 10.000 meter geworden. Patrick Roest veroverde zilver in de Max Aicher Arena.

De 33-jarige Bergsma kwam in de vierde van zes ritten in actie tegen de Rus Alexander Rumyantsev en noteerde een tijd van 12.52,92. Hij nam revanche voor zijn matige optreden op de 5 kilometer, waarbij hij donderdag slechts twaalfde werd.

Roest, die eerder in het toernooi zilver pakte op de 5.000 meter, joeg in de slotrit tegen Danila Semerikov op zijn eerste gouden medaille ooit bij de WK afstanden. Hij slaagde met 12.53,34 net niet in zijn missie. Semerikov (12.57,40) was twee duizendsten sneller dan de Duitser Patrick Beckert en veroverde daarmee brons.

Bergsma pakte in 2013 (Sochi) en 2015 (Heerenveen) eveneens de wereldtitel. In 2012 en twee jaar geleden moest de Fries genoegen nemen met zilver.

Zijn zege hield een bijzondere reeks in stand. Sinds de eerst WK afstanden in 1996 is de 10 kilometer altijd gewonnen door een Nederlander: Gianni Romme (1996, 1997, 1998 en 2000), Bob de Jong (1999, 2003, 2005, 2011 en 2012), Carl Verheijen (2001 en 2004), Sven Kramer (2007, 2008, 2009, 2016 en 2017) en Bergsma (2013, 2015 en 2019).

Kramer ontbreekt op 10 kilometer

Vijfvoudig winnaar en titelverdediger Kramer deed niet mee aan de 10.000 meter. De rijder van Jumbo-Visma nam in Inzell alleen deel aan de 5 kilometer (waarop hij brons pakte) en de ploegachtervolging, wat hem zijn twintigste gouden medaille bij de WK afstanden opleverde.

Zijn opvolger Bergsma begon dit seizoen wat rustiger dan normaal, omdat hij in oktober voor het eerst vader werd. Hij sloeg mede daardoor de eerste twee wereldbekers in Japan over. De Fries boekte tot zaterdag geen internationale zege, al werd hij eind december wel Nederlands kampioen op de 10 kilometer.

In de slotrit van de 10.000 meter in Inzell kwam Roest - die aanvankelijk instortte - in de laatste twee rondes (30,5 en 29,8) nog sterk opzetten, net als vorige maand bij het EK allround. Ook toen kwam de versnelling van de wereldkampioen allround echter net te laat voor de zege, want Kramer pakte de Europese titel.

De WK afstanden gaan zondag verder met achtereenvolgens de 1.500 meter en de massastart. Bij beide afstanden starten eerst de vrouwen en is het vervolgens de beurt aan de mannen.