Esmee Visser is na haar zilveren WK-medaille op de 5.000 meter teleurgesteld, maar beseft ook dat ze met haar 23 jaar nog erg jong is en dat er dus nog meer kansen op de wereldtitel komen.

Visser zette een scherpe tijd van 6.46,14 neer, maar zag Martina Sáblíková er in de slotrit onder duiken: 6.44,85. De Tsjechische pakte haar tiende wereldtitel op rij op de 5 kilometer.

"Ik moet ook realistisch zijn. Het is misschien een beetje snel, maar ik ben nog heel jong en heb nog heel veel WK's voor me. Er komen nog heel veel kansen, al is het wel vervelend dat ik dit seizoen één race verlies en dat is nu", aldus Visser bij de NOS.

De rijdster van TalentNED denkt dat Sáblíková er voordeel van had dat ze zich in een tijd kon vastbijten. "Ze reed op de honderdste op mijn tijd", constateerde ze.

"Aan het einde liep het bij mij technisch niet meer helemaal lekker, wat ik in vorige races niet had. Daarentegen opende ik voor mijn doen wel snel, dus ik kan niet zeggen dat ik een slechte race heb gehad."

Visser loopt levensgrote chocoladepop mis

De jonge Visser hoopte haar goede prestaties op grote toernooien in Inzell een vervolg te geven. "Ik had hier graag wereldkampioene willen worden, dat had mooi in het rijtje als olympisch, Europees en Nederlands kampioene gepast", zei ze.

"Toch moet ik ook relativeren. Sábláková is gewoon echt in goeden doen nu en het niveau in het vrouwenschaatsen stijgt echt. Natalia Voronina (die brons pakte, red.) reed bijvoorbeeld ook heel goed en ik schaatste een persoonlijk record. Hier moet ik tevreden mee zijn."

De Nederlandse besefte overigens dat ze niet alleen een gouden plak was misgelopen. "Mensen zeiden: als je wereldkampioen wordt, krijgt je dit en dat. Dat zijn ook dingen waarvoor je het wil doen. Ik had een levensgrote chocoladepop gekregen, maar nu helaas dus niet."

Een uitgelaten Martina Sáblíková na haar tiende wereldtitel op de 5 kilometer. (Foto: ANP)