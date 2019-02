Esmee Visser heeft zaterdag net naast een historische wereldtitel gegrepen op de 5.000 meter. De olympisch kampioene moest in Inzell alleen regerend kampioene Martina Sáblíková voor zich dulden. Op de 1.000 meter ging de titel naar Brittany Bowe en waren er geen Nederlandse medailles.

De 23-jarige Visser moest al relatief vroeg de baan op. Ze reed in de vierde rit naar een tijd van 6.46,14. Met die tijd was ze ruim een seconde sneller dan haar oude persoonlijk record, maar ook ruim vier seconden sneller dan het oude baanrecord van Sáblíková.

De Tsjechische titelverdedigster, die de laatste negen titels ook al voor zich had opgeëist, dook in de laatste rit onder de tijd van Visser. Ze reed lang op hetzelfde schema, maar wist in de laatste rondes het verschil te maken en kwam in 6.44,85 over de meet. Brons was voor de Russische Natalia Voronina: 6.50,39.

Carien Kleibeuker moest al in de tweede rit het ijs op. De veertigjarige Zuid-Hollandse kwam tot een tijd van 6.56,47, een tijd waar ze zichtbaar niet blij mee was. Ze verliet in tranen de ijshal en eindigde net naast het podium (vijfde).

Friesinger laatste kampioene vóór Sáblíková

Sáblíková won sinds 2007 altijd goud op de 5 kilometer bij de WK afstanden. De Duitse Anni Friesinger was in 2005 in Inzell, dat toen nog een onoverdekte schaatsbaan had, de laatste wereldkampioene op de langste afstand die niet Sáblíková heette.

De Tsjechische, die in 2004 debuteerde op de WK afstanden, won donderdag de 3 kilometer in Inzell en staat in totaal op vijftien wereldtitels. Dat zijn er drie meer dan de nummer twee op de eeuwige ranglijst bij de vrouwen, Ireen Wüst.

Claudia Pechstein, die in 1996 bij de eerste WK afstanden de titel pakte op de 5.000 meter en ook in 2003 goud won, wist in eigen land niet haar zestiende WK-medaille op de langste afstand te veroveren. De 46-jarige Duitse eindigde in 7.00,90 als zevende.

Visser zesde Nederlandse met medaille op 5 kilometer

Visser is de zesde Nederlandse met WK-zilver op de 5.000 meter, na Carla Zijlstra (1996 en 1997), Gretha Smit (2004), Wüst (2013), Carlijn Achtereekte (2015) en Kleibeuker (2016).

Visser brak vorig seizoen bijna uit het niks door met de olympische titel op de 5 kilometer in Zuid-Korea. De Zuid-Hollandse reed zaterdag haar eerste race ooit op een wereldkampioenschap.

Leerdam vijfde op 1.000 meter

Op de 1.000 meter was er geen Nederlands eremetaal. Jutta Leerdam was er met een tijd van 1.14,63 het dichtst bij: ze kwam 0,19 seconde tekort voor de derde plaats.

Ook Antoinette de Jong (zesde in 1.14,70) en Sanneke de Neeling - die Ireen Wüst verving en in 1.14,95 achtste werd - kwamen niet in aanmerking voor het podium.

Het goud ging in Inzell naar de Amerikaanse Bowe, die een baanrecord noteerde (1.13,41) en haar afwezige landgenote Heather Richardson-Bergsma afloste als wereldkampioene. Bowe was in 2015 ook al eens de beste.

Het podium werd gecompleteerd door de Oostenrijkse Vanessa Herzog, die met een tijd van 1.14,389 zilver pakte, en Nao Kodaira. De Japanse, die twee jaar geleden nog tweede werd, moest zich met een tijd van 1.14,44 tevredenstellen met brons.