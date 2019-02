De Oostenrijkse Vanessa Herzog maakte vrijdag bij de WK afstanden in Inzell een einde aan een van de bijzonderste zegereeksen in de recente schaatshistorie. Voor het eerst in 1.063 dagen pakte de Japanse Nao Kodaira géén goud op de 500 meter.

Op 12 maart 2016 won Brittany Bowe de tweede 500 meter bij de World Cup-finale in Heerenveen, eindigde Vanessa Herzog onder haar meisjesnaam Bittner als zesde en werd Margot Boer tiende in haar afscheidsweekend.

Maar het was vooral de tweede plek van Nao Kodaira die historisch was. In de bijna drie jaar daarna bleek de Japanse namelijk onklopbaar op de 500 meter.

Bij 23 wereldbekerraces, twee WK's sprint (2017 en 2018), de WK afstanden van 2017 en de Olympische Spelen van vorig jaar in Zuid-Korea was het goud steevast voor de vrouw die in haar twee seizoenen in Nederland (2014-2016) de bijnaam 'boze kat' kreeg.

Oppermachtig was ze. Tot vrijdag in de Max Aicher Arena in Inzell. Op haar thuisbaan was het de 23-jarige Herzog die naar een baanrecord van 37,12 snelde en de onverslaanbare Kodaira (37,20) versloeg.

"Dit is heel jammer", zei de 32-jarige Japanse na de podiumceremonie in charmant Nederlands. "Maar Vanessa heeft het gewoon goed gedaan, ik moet respect voor haar hebben. Nu moet ik me richten op de 1.000 meter van zaterdag."

Het podium van de 500 meter, met Nao Kodaira, Vanessa Herzog en Konami Soga. (Foto: ANP)



'Kan zeker thuisvoordeel gehad hebben'

De eerste wereldtitel van Herzog was een sensatie, maar kwam niet helemaal uit het niets. De Oostenrijkse werd dit seizoen in de World Cup zeven keer tweede achter Kodaira en kwam steeds dichter bij de olympisch kampioene.

Bovendien voelt Inzell als thuis voor de regerend Europees kampioene op de 500 meter. De ijsbaan in het zuiden van Duitsland ligt op minder dan 2,5 uur van haar huis in de buurt van de Weissensee en dus heeft ze in haar leven duizenden en duizenden rondjes gereden in de Max Aicher Arena.

"Dat kan zeker een voordeel geweest zijn voor mij", aldus Herzog. "Ik had ook heel veel familie en vrienden in het stadion zitten."

Desly Hill, de coach van Herzog, noemde het een "droom" dat de WK afstanden in Inzell waren. "Als Vanessa ooit Nao zou verslaan, dan moest het hier gebeuren", aldus de Australische, die al jaren in Nederland woont. "Dit was het moment om het te doen."

'Dacht dat mijn stopwatch kapot was'

Hill heeft er nooit aan getwijfeld dat haar pupil ooit van Kodaira zou winnen. "Het was alleen een kwestie van wanneer. En de laatste dagen waren de tijden van Vanessa in de training echt geweldig. Ik dacht even dat mijn stopwatch kapot was, zo hard reed ze."

De coach was zich net als Herzog zeker bewust van de lange zegereeks van de Japanse op de kortste afstand. "Absoluut. We hebben ook heel veel respect voor Nao. Ze is altijd heel aardig tegen iedereen en nooit arrogant. Maar het was natuurlijk ons doel om Nao van haar troon af te stoten. Dat is de reden waarom we zo hard trainen. Het moest een keer gebeuren."

De WK afstanden gaat zaterdag verder met de 5 kilometer voor vrouwen (13.15 uur), de 1.000 meter voor mannen (14.20 uur), de 1.000 meter voor vrouwen (15.00 uur) en de 10 kilometer voor mannen (15.50 uur)