Sven Kramer wist zelf niet dat hij vrijdag al voor de twintigste keer goud had gepakt op de WK afstanden. Samen met Douwe de Vries en Marcel Bosker was de 32-jarige Fries in Inzell de beste op de ploegachtervolging.

"Ik denk dat er mensen zijn met minder dan twintig wereldtitels", grapte Kramer, die ruim recordhouder is wat betreft het aantal gouden medailles op WK afstanden.

De kopman van Jumbo-Visma won achtmaal goud op de 5 kilometer, vijf keer op de 10 kilometer en zeven keer op de achtervolging.

Kramer reed vrijdag pas voor het eerst met De Vries en Bosker op de ploegachtervolging, Patrick Roest had zich afgemeld omdat hij dit WK drie individuele afstanden rijdt. Met 3.38,43 bleef Nederland concurrenten Noorwegen (tweede) en Rusland (derde) ruim twee seconden voor.

"Ik ben trots op het team. Het is fijn dat we vandaag zo'n achtervolging hebben kunnen rijden", aldus Kramer, die door rugproblemen een valse start van dit seizoen kende. "Als je mij in november in Japan had verteld dat ik Europees en wereldkampioen zou worden deze winter, had ik gezegd: 'Nou, dat gaat nog spannend worden'."

Succesvolste schaatsers op WK afstanden 1. Sven Kramer 20x goud, 2x zilver, 2x brons

2. Shani Davis (VS) 8x goud, 4x zilver, 3x brons

3. Bob de Jong 7x goud, 8x zilver, 5x brons

4. Gianni Romme 7x goud, 2x zilver, 3x brons

5. Erben Wennemars 6x goud, 2x zilver, 3x brons

Goud op achtervolging geen revanche voor 5 kilometer

Kramer werd donderdag nog onttroond op de 5 kilometer. Na acht zeges op rij werd hij derde achter de Noor Sverre Lunde Pedersen en Roest.

Zijn gouden plak op de ploegachtervolging voelde desondanks niet als een revanche. "Zo zit ik niet in elkaar. Ik had die twintigste liever op de 5 kilometer gewonnen, maar het is nu eenmaal nog niet zo stabiel bij mij. Vandaag ben ik gewoon heel blij dat het wel gelukt is op dit onderdeel."

Kramer komt in Inzell niet in actie op de 10 kilometer of de 1.500 meter, zodat het toernooi voor hem al voorbij is.

Vlnr Kramer, De Vries en Bosker (Foto: ProShots)

De Vries prijst motor Kramer

De Vries was dolblij na zijn vierde wereldtitel op rij op de ploegachtervolging. De 36-jarige Fries merkte tijdens de race dat zijn ploeggenoot Kramer als vanouds de motor van het Nederlandse team was.

"Ik ben blij dat Sven meedeed, hij deed het meeste van het werk. Hij sleurde ons erdoorheen", aldus De Vries. "Dit is echt een heel mooie titel."

Bondscoach Jan Coopmans, die pas sinds 1 januari in dienst is van schaatsbond KNSB, genoot eveneens met volle teugen van de gouden plak. "De race van mannen was echt heel goed", zei de Limburger. "Ze hebben ook goed gecommuniceerd met elkaar tijdens de race. Ik heb ervan genoten."

Coopmans had vanwege de korte voorbereidingstijd ervoor gekozen om zo vroeg mogelijk duidelijkheid te geven richting de schaatsers.

"Na het EK allround half januari hadden we de ploeg eigenlijk al rond. Het zijn allemaal geroutineerde mensen, die hoef ik het schaatsen niet te leren. Dan zijn gesprekken met elkaar vaak belangrijker dan een extra training. En dat heeft vandaag behoorlijk goed gefunctioneerd."