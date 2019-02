Ruslan Murashov heeft vrijdag bij de WK afstanden in het Duitse Inzell verrassend de wereldtitel op de 500 meter veroverd. Bij de vrouwen zorgde Vanessa Herzog voor een sensatie op de 500 meter door topfavoriete Nao Kodaira te verslaan.

De 26-jarige Murashov zette een tijd van 34,22 seconden neer. Daarmee was hij een tiende van een seconde sneller dan het baanrecord, dat sinds 2011 in handen was van de Zuid-Koreaan Lee Kyou-hyuk.

Voor Murashov, die bij de laatste World Cup in Hamar tweede werd op de 500 meter, is het zijn eerste individuele WK-medaille. Het zilver ging met 34,35 naar olympisch kampioen Havard Lorentzen uit Noorwegen.

Het podium werd gecompleteerd door de Rus Viktor Mushtakov (34,43). Hij veroverde donderdag samen met Murashov en Pavel Kulizhnikov ook al het brons op de teamsprint.

Ronald Mulder was met 34,50 de beste Nederlander op de zesde plaats. Dai Dai Ntab eindigde in 34,55 als achtste en titelverdediger Jan Smeekens moest zich met 34,68 tevredenstellen met de tiende tijd.

Topfavoriet Kulizhnikov, die dit seizoen zes wereldbekerwedstrijden op de 500 meter won, stelde teleur. De Rus werd met 34,53 slechts zevende.

Herzog bezorgt Kodaira eerste nederlaag in drie jaar

Herzog kwam tot een tijd van 37,12 seconden en dook daarmee 0,06 seconden onder het baanrecord, dat sinds vorig jaar februari op naam van Lee Sang-hwa stond. Tevens verbeterde ze haar persoonlijk record met 0,11 seconde.

De 23-jarige Herzog, die dit seizoen drie wereldbekerwedstrijden op de 500 meter won, was acht honderdsten sneller dan Kodaira. Het brons ging op gepaste afstand naar Konami Soga (37,60) uit Japan.

Voor Kodaira was het haar eerste nederlaag op de 500 meter sinds 12 maart 2016. Sindsdien won ze 23 wereldbekerwedstrijden, de wereldtitel in 2017 en de olympische titel in 2018. Ook werd ze twee jaar geleden wereldkampioen sprint.

De Nederlandse vrouwen kwamen er niet aan te pas. Letitia de Jong werd met 38,13 dertiende, Jutta Leerdam eindigde in 38,34 als zestiende en Janine Smit moest met 38,60 genoegen nemen met de 21e plaats.