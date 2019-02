WK afstanden ·

Het is de beurt aan het derde nummer van de dag in Inzell: de 1.000 meter voor vrouwen. Jutta Leerdam, Antoinette de Jong en Sanneke de Neeling vertegenwoordigen Nederland op deze afstand. De Neeling, die mag meedoen vanwege de afmelding van Ireen Wüst, ontmoet al in de openingsrit Huang Yu-ting uit Taiwan, De Jong rijdt in de zesde race tegen de Noorse Hege Bökko en Leerdam komt in de negende rit in actie tegen Yekaterina Shikhova uit Rusland.