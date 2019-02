Sven Kramer beleefde donderdag een primeur in Inzell, want voor het eerst won hij geen goud op de 5 kilometer bij de WK afstanden. De achtvoudig kampioen baalde van zijn derde plek, maar legde zich ook neer bij de overmacht van de Noor Sverre Lunde Pedersen.

"Natuurlijk ben ik chagrijnig en teleurgesteld, dat hoort erbij", aldus Kramer. "Maar ik ben ook realistisch; ik was vandaag niet goed genoeg."

De 32-jarige Fries wist na zijn eigen rit in de Max Aicher Arena al dat titelprolongatie er niet in zat, hoewel hij op dat moment met 6.12,53 wel de snelste was. Pedersen dook even later met een fenomenaal baanrecord (6.07.16) inderdaad dik onder de tijd van Kramer, en ook Patrick Roest (6.11,70) reed beter.

"Ik had de afgelopen dagen best wel goede moed, vertrouwen ook", aldus de viervoudig olympisch kampioen. "Mijn opening en eerste ronde waren ook nog wel goed, maar daarna liepen de rondetijden te snel op en had ik rap door dat de titel er vandaag niet inzat."

"Ik heb al eens 6.06 gereden op een laaglandbaan (bij de vorige WK afstanden in Gangneung, red.), dus een tijd van 6.07 is zeker niet onmogelijk voor mij. Maar ik zat vandaag wat te hoog en reed wat te traag. Het was eigenlijk gewoon te mat, ik zat iets te veel in de spaarstand. Dat kon in het verleden misschien nog wel, maar nu niet meer."

'Pedersen wint met wereldtijd'

Kramer won de wereldtitel op de 5 kilometer tussen 2007 en 2009 en tussen 2012 en 2017 in totaal acht keer. Dit seizoen bleek echter al dat de concurrentie op zijn favoriete afstand misschien wel groter is dan ooit. Het werd donderdag de 26-jarige Pedersen die de koning van de 5.000 meter van zijn troon stootte.

"Pedersen verkeert in topvorm. Hij wint hier met een wereldtijd en heeft gewoon vakwerk afgeleverd", aldus Kramer. "Ik rijd hier onder de maat, al denk ik niet dat ik anders even 6.07 had gereden."

De pupil van Jac Orie kende door rugproblemen geen ideaal voorseizoen, al zocht hij donderdag in Inzell niet naar excuses. "Het is fragiel. Daardoor is het niet zoals ik graag zou willen. Soms heb ik heel goede dagen, soms mindere. Dat is jammer, maar dat weet ik."

Roest ging 100 procent voor de winst

Roest zat in de slotrit wel lang op het schema van Pedersen, maar in de laatste rondes stortte de wereldkampioen allround volledig in.

"Ik denk dat iedereen wel gezien heeft dat ik onwijs kapot ben gegaan", zei Roest met een flauwe glimlach. "Tot vijf rondjes van het einde ging het goed, maar toen kreeg ik echt een flinke klap. Het was ineens klaar, de druk op mijn benen werd te veel en vervolgens wist ik dat het over was."

De ploeggenoot van Kramer gaf toe dat hij wel even schrok toen hij de tijd van Pedersen op het scorebord zag verschijnen. "Maar ik ging 100 procent voor de winst, dus ik wilde zijn tijd aanvallen. Ik heb er alles aan gedaan, maar Sverre was vandaag gewoon de beste."