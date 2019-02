De Nederlandse schaatsers komen vrijdag op de 500 meter bij de WK afstanden in Inzell allemaal vroeg in actie. Zowel bij de mannen als de vrouwen zitten de sprinters in het eerste deel van het schema.

Letitia de Jong treedt al om 16.15 uur in de eerste rit aan. Zij neemt het op tegen de Chinese Qishi Li. Janine Smit rijdt in rit zes tegen Marsha Hudey uit Canada, waarna Jutta Leerdam in de rit daarna de Chinese Jingzhu Jin treft.

De Japanse topfavoriete Nao Kodaira komt in de twaalfde en laatste rit in actie. Zij neemt het op tegen Olga Fatkulina, een van haar grootste uitdagers.

De Nederlandse sprintsters kenden een goede generale repetitie voor de 500 meter. De Jong, Smit en Leerdam pakten donderdag op de openingsdag goud op de teamsprint.

Mulder, Ntab en Smeekens ook vroeg de baan op

Ook bij de mannen, die om 16.55 uur starten, komt in het eerste paar direct een Nederlander in actie. Ronald Mulder treft daarin de Pool Piotr Michalski.

In rit zes is het de beurt aan Jan Smeekens en de Noor Björn Magnussen, waarna in rit zeven Dai Dai Ntab en Min Kyu Cha uit Zuid-Korea elkaar treffen. In het laatste paar treedt topfavoriet Pavel Kulizhnikov aan tegen de Japanner Tsubaba Hasegawa.

Mulder kan op de 500 meter zijn tweede gouden medaille pakken op dit toernooi. Hij won donderdag met Kjeld Nuis en Kai Verbij goud op de teamsprint.

De dag wordt om 17.30 uur afgesloten met de ploegenachtervolging. De Nederlandse vrouwen, met Joy Beune, Antoinette de Jong en Ireen Wüst, schaatsen in rit drie tegen Canada. Ook de mannen starten in de derde rit. Sven Kramer, Douwe de Vries en Marcel Bosker treffen Noorwegen.