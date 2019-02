Antoinette de Jong zette donderdag op de 3 kilometer haar beste individuele prestatie ooit neer bij de WK afstanden, maar de zilveren medaille zorgde niet voor vreugde. De 23-jarige schaatsster baalde flink dat ze net de wereldtitel misliep.

"De tweede plek is gewoon knap waardeloos, om het netjes te zeggen", zei De Jong na de podiumceremonie in de Max Aicher Arena in Inzell. "Ik baal er echt ontzettend van dat ik niet gewonnen heb."

De Friezin zette in de zevende van tien ritten een baanrecord van 3.59.41 neer. Daarna moest ze lijdzaam toezien hoe de ervaren Martina Sábliková in het laatste paar een halve seconde sneller was (3.58,91).

"Vijf tienden… dat is twee keer hard aanzetten", baalde De Jong, die eerder moest starten dan de Tsjechische, omdat ze dit seizoen twee wereldbekers oversloeg en daardoor lager in het klassement stond. "Sábliková wist precies wat ze moest rijden en met haar ervaring kan ze dat ook uitvoeren. Ze pakt de wereldtitel met haar slotrondes."

De Jong wilde niet te hard starten, omdat ze in de ritten voor haar zag dat veel schaatssters aan het einde van hun race kapotgingen. "Misschien kun je achteraf zeggen dat ik sneller had moeten beginnen, maar daar koop ik nu niks meer voor. Ik ben boos op mezelf dat het niet gelukt is, maar ik kan mezelf niks verwijten."

'Geloofde echt dat ik kon winnen'

De Jong won vorige maand bij het EK allround in Collalbo haar eerste individuele titel bij een groot internationaal toernooi. Ze kwam naar Inzell met het doel om nu ook voor het eerst wereldkampioen te worden en de 3 kilometer was haar beste kans.

"Dit is mijn afstand", aldus de rijdster van Jumbo-Visma, die dit WK individueel ook nog zal starten op de 1.500 en de 1.000 meter. "Ik had ook het geloof dat ik hier kon winnen, misschien meer geloof dan ik ooit gehad heb."

Dat geloof werd rap minder toen De Jong zag dat de Russische Natalia Voronina in de rit na haar naar een tijd van 3.59,99 schaatste.

"Omdat Sábliková meestal nog net wat beter is dan Voronina dacht ik al: dat wordt krap. Mijn coach Jac Orie zei meteen: 'Sábliková gaat onder je tijd rijden'. En toen ik haar in de slotfase van haar rit zag aanzetten in de bochten, dacht ik: shit."

"Dit is natuurlijk niet het einde van de wereld, ik probeer alweer overal een beetje het positieve van in te zien. Zo doe ik het toch weer een plekje beter dan bij de laatste twee WK's. Maar ik kan er nu nog niet echt tevreden mee zijn."