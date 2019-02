Sverre Lunde Pedersen heeft de Nederlandse schaatsers donderdag afgetroefd op de 5.000 meter bij de WK afstanden in Inzell. De 26-jarige Noor verwees Patrick Roest en titelverdediger Sven Kramer naar zilver en brons.

Pedersen reed met 6.07,16 een persoonlijk record en een baanrecord en bleek daarmee een klasse apart in Max Aicher Arena. De Noor is de eerste niet-Nederlandse winnaar op de 5 kilometer sinds Chad Hedrick in 2005. De Amerikaan deed dat toen eveneens in Inzell.

Kramer, die eerder dan Pedersen in actie was gekomen, kwam met een tijd van 6.12,53 ruimschoots tekort om zijn wereldtitel met succes te verdedigen. Roest kwam pas in de laatste rit op de baan, maar ook de wereldkampioen allround bleef ver verwijderd van de indrukwekende tijd van Pedersen: 6.11,70.

Voor Kramer is het zeldzaamheid dat hij naast het goud grijpt op de 5.000 meter. De olympisch kampioen pakte in 2007 voor het eerst goud op zijn favoriete afstand en won vervolgens ook zeven van de volgende acht edities. Alleen bij zijn afwezigheid in 2011 moest Kramer de titel aan Bob de Jong laten.