Sverre Lunde Pedersen heeft de Nederlandse schaatsers donderdag afgetroefd op de 5.000 meter bij de WK afstanden in Inzell. De 26-jarige Noor verwees Patrick Roest en titelverdediger Sven Kramer naar zilver en brons.

Pedersen reed met 6.07,16 een persoonlijk record en een baanrecord en bleek daarmee in de Max Aicher Arena een klasse apart. De Noor is de eerste niet-Nederlandse winnaar op de 5 kilometer sinds Chad Hedrick in 2005. De Amerikaan deed dat toen eveneens in het Duitse Inzell.

Kramer, die een rit eerder dan Pedersen in actie was gekomen, kwam met een tijd van 6.12,53 ruimschoots tekort om zijn wereldtitel te prolongeren.

Roest moest pas in de laatste rit op de baan, maar ook de wereldkampioen allround bleef ver verwijderd van de indrukwekkende tijd van Pedersen: 6.11,70. Jorrit Bergsma (6.20,29) kwam er helemaal niet aan te pas en werd elfde.

Voor Kramer is het de eerste keer dat hij naast goud grijpt op de 5.000 meter bij een WK afstanden. De regerend olympisch kampioen pakte in 2007 voor het eerst goud op zijn favoriete afstand en won vervolgens ook zeven van de volgende acht edities.

In 2011 ging de titel naar Bob de Jong, maar dat was bij afwezigheid van Kramer. Het toernooi wordt in olympische jaren niet georganiseerd.

Pedersen duikt ruim onder tijd Kramer

Bergsma kwam als enige Nederlander voor de dweilpauze in actie en stelde zwaar teleur. De nummer twee van de afgelopen vier WK-edities eindigde zelfs buiten de top tien.

De Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen stond halverwege bovenaan, maar de wereldrecordhouder greep met 6.13,79 uiteindelijk ook naast een podiumplaats. Achter de Rus Alexander Rumyantsev (6.13,75) eindigde de geboren Leiderdorper als vijfde.

Kramer legde de lat na de dweil hoger, maar zijn tijd van 6.12,53 bleek niet bestand tegen de dadendrang van Pedersen. De Noor, die pas één keer eerder een individuele medaille had gepakt op een WK afstanden (brons op de 5.000 meter in 2016), dook na dik 1 kilometer al onder de tijd van Kramer en bouwde die voorsprong met rondjes van 29,0 alleen maar verder uit.

Roest, die het in de laatste rit opnam tegen de Duitser Patrick Beckert, wist dat hij risico's moest nemen om nog een gooi naar de wereldtitel te kunnen doen. Na een flitsende start leek de 23-jarige Nederlander daar ook in te slagen, maar in de laatste twee rondjes (31,0 en 31,4) ging hij volledig kapot en vergooide hij zijn kansen op goud.