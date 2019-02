De Nederlandse schaatsers hebben donderdag bij de WK afstanden in Inzell zowel bij de mannen als bij de vrouwen de allereerste wereldtitel op het onderdeel teamsprint veroverd.

Ronald Mulder, Kai Verbij en Kjeld Nuis waren bij de mannen een klasse apart. De drie wereldtoppers op de sprint noteerden een tijd van 1.19,05 en waren daarmee bijna een seconde sneller dan nummer twee Zuid-Korea (1.20,00). Rusland pakte het brons met 1.20,10.

De Nederlandse mannen eindigden dit seizoen één keer als eerste en twee keer als tweede in de World Cup, goed genoeg voor de eindzege in de wereldbeker. Noorwegen werd tweede in het eindklassement, maar de Scandinavische ploeg was donderdag kansloos door een vroege val van Björn Magnussen.

"Ik ben hier heel blij mee", jubelde Mulder. "Het is heel gaaf om met dit team te rijden, we horen alle drie tot de wereldtop. Het was wel wat lastig dat ik ingehouden moest starten omdat Kai en Kjeld me anders niet konden volgen, maar we hebben het er van tevoren over gehad dat we het zo moesten doen."

Slotrijder Nuis gaf toe dat hij voor race wat zenuwachtig was of hij de explosieve Mulder zou kunnen volgen bij de start. "Maar Ronald heeft dat heel professioneel gedaan. We wisten dat we alleen maar konden verliezen toen we 1.20,00 als beste tijd zagen staan. We winnen niet voor niks met bijna een seconde verschil."

Verbij is net als zijn teamgenoten zeer enthousiast over het nieuwe onderdeel. "Je staat er echt als land, dat geeft een andere spanning. Het zou heel gaaf zijn als dit olympisch zou worden."

Vrouwen ook duidelijk de beste

Janine Smit, Jutta Leerdam en Letitia de Jong kwamen bij de vrouwen tot een tijd van 1.26,28 in de Max Aicher Arena. Daarmee was Nederland ruim sneller dan Canada (zilver in 1.27,21) en Rusland (brons in 1.27,26).

Rusland veroverde dit seizoen bij de vrouwen de wereldbeker op dit relatief nieuwe onderdeel. De Russische ploeg pakte net als Nederland en Japan een van de drie dagzeges.

"Dit is een heel mooie ervaring, mijn eerste start bij een WK en direct een titel", zei de twintigjarige Leerdam. "Iedereen had zijn eigen taak en dat hebben we echt heel goed uitgevoerd."

Smit noemde haar eerste wereldtitel "heel bijzonder". "We wisten allemaal dat dit onze beste kans op een medaille was dit toernooi. Het vrouwensprinten in Nederland is in opkomst, individueel komen we dichter bij de top, maar je ziet nu dat we als team al mee kunnen doen om de titels."

De Jong ging woensdag nog onderuit bij de training. "Dat zat vandaag nog wel in mijn hoofd", gaf ze toe. "Maar we hebben met z'n drieën echt heel goed geschaatst. Ik hoop dat dit onderdeel olympisch wordt, dat zou supermooi zijn."

Mooi debuut voor nieuwe bondscoach

De twee gouden medailles betekenden ook een mooi debuut voor Jan Coopmans, de Limburger die in december werd aangesteld als bondscoach en in Inzell zijn eerste grote toernooi beleeft.

De teamsprint stond bij de World Cup-finale van het seizoen 2010/2011 voor het eerst op het wereldbekerprogramma. Het onderdeel maakte in Inzell zijn debuut bij de WK afstanden.

Bij de teamsprint, die nog niet olympisch is, bestaat een ploeg uit drie schaatsers. Na elke ronde verlaat één rijder de baan, waarna de nummer drie in de derde ronde de eindtijd noteert.