Op de 500 meter gaat het erom wie de minste fouten maakt en daarin ging het de afgelopen twee jaar regelmatig mis bij Dai Dai Ntab. De 24-jarige schaatser heeft er vertrouwen in dat hij het 'trucje' vrijdag bij de WK afstanden wel optimaal kan uitvoeren.

Heel soms denkt hij weleens: reed ik maar een andere afstand. "Als je op een 5 kilometer fysiek beter bent dan de rest, weet je dat je een heel grote kans hebt om te winnen", glimlacht Ntab. "Dat is bij het sprinten gewoon niet zo, op de 500 meter wordt elk foutje afgestraft. Dat maakt het mentaal pittiger."

De sprinter van Team Reggeborgh kent als geen ander de valkuilen van de kortste afstand. Twee jaar geleden was hij bij zijn WK-debuut in Zuid-Korea op weg naar een medaille toen hij viel in de buitenbocht. Eind 2017 plaatste hij zich niet voor de Olympische Spelen door twee valse starts bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). En aan het begin van dit seizoen werd hij na een mislukte start slechts zesde bij het World Cup-kwalificatietoernooi.

Aan die moeilijke periode kwam tussen Kerst en Oud en Nieuw een einde door een tweede plek bij de NK afstanden in Heerenveen. Ntab kwalificeerde zich door zijn zilveren medaille voor de 500 meter van vrijdag bij de WK in Inzell.

"Ik heb het 't liefst niet meer over het OKT en alles wat daarna gebeurd is", zegt de pupil van Gerard van Velde. "Ik ben blij dat het achter me ligt, ik vergat in die periode soms dat schaatsen leuk is. Ik heb er veel van geleerd, maar nu kijk ik vooruit."

Laatste tien wereldkampioenen 500 meter 2017: Jan Smeekens

2016: Pavel Kulizhnikov (Rus)

2015: Pavel Kulizhnikov (Rus)

2013: Mo Tae-bum (ZKo)

2012: Mo Tae-bum (ZKo)

2011: Lee Kyou-hyuk (ZKo)

2009: Lee Kang-seok (ZKo)

2008: Jeremy Wotherspoon (Can)

2007: Lee Kang-seok (ZKo)

2005: Joji Kato (Jap)

Jan Smeekens won twee jaar geleden WK-goud op de 500 meter. (Foto: ANP)

'Waarom kan ik niet altijd hard rijden?'

Na zijn val in 2017 bij de vorige WK afstanden gaf Ntab toe dat hij "een vrij onstuimige schaatser" is.

"Ik heb de laatste zes weken steeds nagenoeg dezelfde tijden geschaatst, dus ik denk dat ik het onstuimige een klein beetje van me aan het afschudden ben", zegt de geboren Amsterdammer nu. "Ik heb met mezelf afgesproken: als ik fit ben, waarom kan ik dan niet altijd hard rijden?"

Ntab voelt zich fit in Inzell en dus gelooft hij dat hij vrijdag kans maakt op de wereldtitel. Tenminste, als hij het "trucje" van de 500 meter goed uitvoert.

"Ik wil het niet te makkelijk maken, want het is hartstikke moeilijk, ik doe er heel veel voor. Maar uiteindelijk is het net als jongleren: ik train altijd maar voor één ding. En vervolgens probeer ik het trucje tijdens wedstrijden zo goed mogelijk uit te voeren."

Het podium van de 500 meter in Hamar, met v.l.n.r. Kim, Kulizhnikov en Ntab. (Foto: ANP)

'Kulizhnikov is te verslaan'

Afgelopen weekend ging dat naar tevredenheid, want Ntab reed bij de wereldbeker in Hamar in zijn laatste race voor de WK naar de derde plek in 34,77, vlak achter de Rus Pavel Kulizhnikov (34,65) en de Zuid-Koreaan Kim Jun-ho (34,71).

"Ik heb het gevoel dat alles een beetje op zijn plek valt", aldus de tweevoudig Nederlands kampioen op de 500 meter. "Ik ben gebrand om te winnen dit WK. Ik denk ook dat het kan, maar dan moet ik zo foutloos mogelijk rijden."

Kulizhnikov is als winnaar van de laatste vijf races in de World Cup de favoriet in Inzell, maar de 24-jarige Rus lijkt niet zo'n grote voorsprong op zijn concurrenten te hebben als in 2015 en 2016, toen hij met overmacht wereldkampioen werd op de 500 meter.

"Kulizhnikov is de schaatser die het trucje het vaakst goed doet, zo eerlijk moeten we zijn", stelt Ntab. "Maar er ligt ruimte voor anderen, hij kan ook geen foutjes meer maken en dat is een lekker idee. Kulizhnikov is te verslaan en daar ga ik voor."

De 500 meter voor mannen, met naast Ntab ook Ronald Mulder en titelverdediger Jan Smeekens namens Nederland, begint vrijdag om 16.55 uur. Dag twee van de WK start om 16.15 uur met de 500 meter voor vrouwen. Het programma wordt vanaf 17.30 uur afgesloten met de ploegenachtervolging voor vrouwen en mannen.