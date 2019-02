Ted-Jan Bloemen ging na zijn olympische titel op de 10 kilometer twee maanden backpacken door Azië, waardoor hij in het voorseizoen ver verwijderd was van de top. Inmiddels is de Nederlandse Canadees weer aardig in vorm, maar de 5 kilometer van donderdag bij de WK afstanden lijkt net te vroeg te komen. Of toch niet?

Bart Schouten had begin december een boze, teleurgestelde en huilende schaatser voor zich. Olympisch kampioen Bloemen was net tiende geworden op de 10 kilometer bij de wereldbeker in Tomaszów Mazowiecki, in de B-groep nota bene.

De Canadese bondscoach stelde zijn pupil een simpele vraag: "Had je het anders willen doen in de zomer?" Bloemen schudde van nee, hij stond nog steeds achter zijn keuzes. "Dan moet je accepteren dat dit de consequenties zijn. Als je niet traint, kan je niet verwachten dat je goed bent. Zo simpel is het", zei Schouten.

Rationeel wist de 32-jarige Bloemen dat zijn coach gelijk had. Maar emotioneel was het moeilijk te accepteren dat hij negen maanden na het hoogtepunt uit zijn carrière in de achterhoede van het internationale schaatsen was beland.

"Dat was de motivatie om weer keihard te trainen", zegt Schouten twee maanden na de 10 kilometer in Polen in gesprek met NUsport. "Het vuurtje was aangewakkerd, dus hij heeft na die World Cup zes weken echt gebikkeld. Dat werpt nu duidelijk zijn vruchten af, Ted-Jan rijdt inmiddels een stuk beter. Normaal gesproken is het niet genoeg om donderdag een medaille te winnen op de 5 kilometer. Maar je weet het nooit."

'Hij had het nodig om even niks te doen'

Na zijn emigratie naar Canada in 2014, het land van zijn vader, leefde Bloemen ruim drie jaar lang volledig voor zijn sport, met als ultieme beloning de gouden plak in Zuid-Korea vorig jaar februari.

De opofferingen waren niet altijd even makkelijk voor de stayer die in zijn Nederlandse periode bekendstond als eigenwijs en wispelturig. En dus besloot Bloemen om, met goedkeuring van Schouten, na het olympische seizoen samen met zijn vrouw Marlinde twee maanden door Azië te reizen. En om vooral niet te trainen.

"Ik denk dat het heel belangrijk is dat hij voor zichzelf die ruimte genomen heeft", stelt Schouten. "Het kost Ted-Jan meer moeite dan veel andere toppers om een levensstijl te houden die past bij een topsporter. Hij had het nodig om te reizen en even niks te doen, net als zijn vrouw."

"We vergeten vaak dat er achter een topsporter een familie, een man of een vrouw staat, die heel veel opoffert. De vrouw van Ted-Jan komt niet uit de topsport, dus zij heeft er ook mee moeten leren omgaan. Ik denk dat het heel belangrijk was voor Ted om na vorig seizoen eventjes wat ruimte te geven aan zijn gezin."

'Ted-Jan kan mogelijk op podium komen'

Halverwege juni begon Bloemen pas weer met trainen en dat zorgde ervoor dat hij pas half december in Heerenveen, bij de vierde World Cup van het seizoen, een acceptabele wedstrijd afleverde. Met een tijd van 6.15,84 werd de wereldrecordhouder op de 5 en 10 kilometer tweede in de B-groep, achter Douwe de Vries.

Afgelopen weekend, bij de wereldbeker in Hamar, pakte Bloemen zijn eerste prijs van het seizoen, met een derde plek op de 5 kilometer. En hoewel Patrick Roest en Sven Kramer niet in Noorwegen waren, toonde dat aan dat er donderdag in Inzell misschien toch weer rekening met hem gehouden moet worden.

"Aan het begin van het seizoen kon Ted-Jan vijf rondjes hard rijden voordat hij kapotging. In Hamar ging het tien rondjes goed. We moeten zien of het hem donderdag lukt om het 12,5 rondjes vol te houden", aldus Schouten. "Ik denk dat Ted-Jan een van de schaatsers is die mogelijk op het podium kan komen. Maar dan moet wel echt alles kloppen."

De 5 kilometer begint donderdag om 17.55 uur. Bloemen, die later deze week niet zal starten op de 10 kilometer in Inzell, rijdt al in de tweede rit tegen de Nieuw-Zeelander Peter Michael. De WK afstanden start om 16.00 uur met de teamsprint voor vrouwen en mannen, vanaf 16.45 uur gevolgd door de 3.000 meter voor vrouwen.