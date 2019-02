Door zijn uitmuntende voorseizoen is Patrick Roest inmiddels overal waar hij start titelfavoriet, ook donderdag op de 5 kilometer bij de WK afstanden. De 23-jarige schaatser hoopt dat de uitkomst in Inzell anders zal zijn dan vorige maand bij het EK allround.

Precies een jaar geleden kon Roest zich in Zuid-Korea in alle rust voorbereiden op zijn eerste Olympische Spelen. De voormalige wereldkampioen bij de junioren was niet meer dan een outsider voor een medaille op zijn enige individuele afstand - de 1.500 meter - en dat was in het sterke Nederlandse team niet genoeg voor de spotlights.

Inmiddels is de rijder van Jumbo-Visma wereldkampioen allround, de man die viervoudig olympisch kampioen Sven Kramer dit seizoen al drie keer versloeg op de 5 kilometer én kanshebber op drie keer goud bij de WK afstanden.

"Het is een heel ander gevoel om het seizoen door te komen", zegt Roest over zijn nieuwe status. "Vorig jaar verwachtte niemand dat ik op het podium zou rijden, terwijl iedereen er nu van uitgaat dat ik een medaille ga winnen. Dat geeft wel een beetje extra druk."

In januari, bij het EK allround in Collalbo, was de Lekkerkerker voor het eerst de topfavoriet voor een groot internationaal toernooi. Roest moest in Italië achter Kramer genoegen nemen met zilver.

"De druk was daar groot, maar ik denk niet dat dat de reden was waarom ik wat minder reed. Het was vooral een technisch probleem", stelt Roest. "Natuurlijk doet druk wel wat met je, maar ik weet inmiddels dat ik me niet gek moet laten maken door anderen. Een hoop mensen roepen van alles, zeker op sociale media is dat heel makkelijk. Ik moet daar niet naar luisteren. Als ik doe wat ik dit seizoen al vaker heb gedaan, moet het goed komen."

'Heb laten zien dat ik Kramer kan verslaan'

Op basis van zijn prestaties deze winter is Roest donderdag de belangrijkste kanshebber op goud op de 5 kilometer, de afstand die Kramer bij acht van de laatste negen WK's won. Maar de 32-jarige Fries staat met 6.10,61 slechts vijfde op de lijst van beste tijden dit seizoen, terwijl Roest de tweede, derde en vierde plek inneemt met drie tijden onder de 6.10.

"Ik heb meerdere keren laten zien dat het mogelijk is", antwoordt Roest op de vraag waarom hij Kramer kan verslaan. "In andere jaren was Sven het hele seizoen door de beste op de 5 kilometer, nu heb ik een paar keer van hem gewonnen. Dat geeft natuurlijk vertrouwen dat ik het ook hier in Inzell kan doen."

Kramer schoof zijn jonge ploeggenoot deze week vanwege diens prestaties in november en december naar voren als dé favoriet op goud. Roest wijst er op zijn beurt op dat Kramer bij het EK allround heeft bewezen weer in vorm te zijn, na een lastige start van de winter door rugproblemen.

"Iedereen heeft kunnen zien dat Sven weer in goeden doen is. Dat maakt het voor mij lastiger om hem te verslaan, maar ook des te mooier. Want een goede Kramer verslaan is mooier dan een Kramer verslaan die last van zijn rug heeft."

De 5 kilometer begint donderdag om 17.55 uur. Roest rijdt in de tiende en laatste rit tegen de Duitser Patrick Beckert. De WK afstanden start om 16.00 uur met de teamsprint voor vrouwen en mannen, vanaf 16.45 uur gevolgd door de 3.000 meter voor vrouwen. Roest rijdt in Inzell ook nog de 10 kilometer (zaterdag) en de 1.500 meter (zondag).