Patrick Roest komt donderdag op de 5.000 meter bij de WK afstanden pas na concurrenten Sven Kramer en Jorrit Bergma in actie. Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte en titelverdedigster Ireen Wüst moeten op de 3.000 meter al in de eerste ritten het ijs op.

Bergsma is op de 5.000 meter de eerste Nederlander die aantreedt. Hij rijdt in rit drie tegen de Wit-Rus Vitaly Mikhailov. Een rit eerder schaatst de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen tegen de Nieuw-Zeelander Peter Michael.

Titelverdediger Kramer komt in rit zeven in actie. De Fries neemt het op tegen de Italiaan Davide Ghiotto. Roest rijdt in de slotrit tegen de Duitser Patrick Beckert.

De 5.000 meter voor mannen begint donderdag om 17.54 uur. Kramer eiste twee jaar geleden in Zuid-Korea de titel voor zich op. Vorig jaar waren er vanwege de Olympische Spelen geen WK afstanden.

Achtereekte en Wüst al vroeg in actie

Achtereekte moet op het toernooi in Inzell al in de eerste rit schaatsen. Zij treft de Noorse Sofie Karoline Haugen. Een rit later treedt Wüst aan tegen Ida Njatun, eveneens een Noorse.

Antoinette de Jong, de derde Nederlandse op de 3.000 meter, komt pas in rit zeven op het ijs. Zij rijdt tegen Ayana Sato uit Japan. In de tiende en laatste rit neemt de Tsjechische Martina Sábliková het op tegen Maryna Zuyeva uit Wit-Rusland. De 3.000 meter begint om 16.45 uur.

Het toernooi begint donderdag om 16.00 uur met de teamsprint voor vrouwen. De Nederlandse vrouwen Janine Smit, Letitia de Jong, Sanneke de Neeling en Jutta Leerdam schaatsen in rit vier tegen Italië.

De Nederlandse mannen schaatsen vervolgens eveneens in rit vier. Ronald Mulder, Kjeld Nuis, Kai Verbij en Thomas Krol treffen daarin Polen. Dat onderdeel begint om 16.17 uur.