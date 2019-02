Sven Kramer bewees vorige maand met zijn tiende Europese allroundtitel dat hij na een lastig voorseizoen weer helemaal terug is. Toch ziet de 32-jarige schaatser zichzelf niet als de favoriet voor 'zijn' 5 kilometer op donderdag bij de WK afstanden in Inzell.

"Het gaat een moeilijke klus worden", zegt Kramer over de 5 kilometer. "Ik ben gegroeid in het seizoen, maar Patrick Roest, Jorrit Bergsma en Sverre Lunde Pedersen zijn in goeden doen. Het zal heel spannend worden."

De afgelopen twaalf jaar stond de winnaar van de 5 kilometer bij een WK afstanden voor de race al bijna vast. Kramer is bij het mondiale toernooi acht keer gestart op zijn favoriete afstand en acht keer was er goud. Zijn zegereeks van 2007 tot en met 2017 werd in 2011 doorbroken door Bob de Jong, maar toen was Kramer een jaar uit de roulatie.

Dit seizoen heeft de Fries echter pas één 5 kilometer gewonnen, vorige maand bij het EK allround in Collalbo. Verder werd hij twee keer verslagen door Roest (World Cup-kwalificatietoernooi en NK afstanden) en één keer door de Rus Danila Semerikov (wereldbeker in Heerenveen).

Het is vooral de opkomst van Roest dit seizoen die de stelling rechtvaardigt dat Kramer nog nooit zoveel concurrentie heeft gehad op de 5 kilometer bij een WK afstanden als donderdag in het zuiden van Duitsland.

"Laten we eerlijk zijn: Patrick heeft dit seizoen de snelste tijden gereden op de 5 kilometer", stelt Kramer over zijn negen jaar jongere ploeggenoot. "Patrick heeft al zijn 5 kilometers in Thialf onder de 6.10 gereden. En ik heb nog geen enkele keer onder de 6.10 geschaatst deze winter."

'Het blijft fragiel'

Kramer kende een moeizame start van zijn na-olympische seizoen doordat zijn rugproblemen weer opspeelden. Hij kon daardoor niet alle wedstrijden rijden die hij wilde en moest langer dan hij gewend was wachten op zijn eerste zege.

Die overwinning kwam er half januari bij het EK allround op de buitenbaan van Collalbo, waar de kopman van Jumbo-Visma over vier afstanden afrekende met favoriet Roest.

"Dat was een heel fijn weekend. En een heel welkom weekend ook", geeft Kramer toe. "Ik heb natuurlijk niet het meest bijzondere voorseizoen gehad. Het is niet fijn als het niet lekker loopt door rugproblemen. Maar het hoort erbij, ik ben allang blij met hoe het nu gaat. Ik hoop dat nog een maandje vol te kunnen houden."

De viervoudig olympisch kampioen heeft het gevoel dat hij na ruim drie weken van alleen maar trainen nog weer wat beter is dan bij het EK. "Maar het blijft fragiel", zegt hij. "Daarom vind ik het heel moeilijk om te zeggen dat het nu heel goed gaat. Het kan overmorgen opeens weer minder zijn. Het blijft koorddansen."

Sven Kramer in 2007 na zijn eerste wereldtitel op de 5 kilometer. (Foto: ANP)

'Sta nog volledig achter mijn keuzes'

Daarom is het misschien wel een voordeel voor Kramer dat hij bij de WK afstanden maar op twee afstanden zal starten: de 5 kilometer van donderdag en de ploegenachtervolging van vrijdag. Hij wist zich eind december bij de NK afstanden op de 1.500 meter net niet te plaatsen voor Inzell, terwijl hij de 10 kilometer oversloeg bij dat toernooi.

"Als ik goed ben, rijd ik ook graag de 1.500 meter en de 10 kilometer. Maar voor nu vind ik het prima", aldus Kramer.

"Dit is de consequentie van de keuzes die we gemaakt hebben in december, keuzes waar ik nog steeds volledig achter sta. Ik weet zeker dat ik niet zo'n goed EK allround had gereden als ik bij de NK afstanden op een 10 kilometer helemaal tot het gaatje was gegaan."

De WK afstanden begint donderdag om 16.00 uur met de teamsprint voor vrouwen en mannen, een nieuw onderdeel bij dit toernooi. De 5 kilometer voor mannen start om 17.55 uur, nog na de 3 kilometer voor vrouwen (16.45 uur).