Ireen Wüst heeft na het voor haar zeer emotionele EK allround van half januari geen wedstrijd meer gereden. De 32-jarige schaatsster vindt het na een periode van ruim drie weken alleen maar rusten en trainen lastig om in te schatten wat ze deze week kan bij de WK afstanden in Inzell.

"Het gaat ook voor mij een verrassing zijn hoe ik er precies voor sta", aldus Wüst dinsdag bij een persmoment in het Duitse Ruhpolding, vlak bij Inzell. "Ik heb vorige week een trainingswedstrijd gereden en die gaf me de bevestiging dat ik op de goede weg zit, maar ik heb nog nooit zo'n onduidelijk gevoel gehad voor een WK afstanden."

De Brabantse gaat door een zeer zware periode, omdat een maand geleden haar beste vriendin Paulien van Deutekom op 37-jarige leeftijd overleed. "Dat heeft mijn leven wel even op zijn kop gezet. Ik kan dus moeilijk van de daken schreeuwen dat ik alleen tevreden ben als ik deze week drie keer wereldkampioen word. Want dat is totaal niet realistisch."

"Maar normaal gesproken geniet ik heel erg van een WK en kan ik op zo'n toernooi altijd wat extra's. Ik vertrouw er een beetje op dat me dat deze week ook gaat lukken. Ik hoop dat ik vier goede dagen heb en dat het fantastisch gaat", glimlacht Wüst.

'Aanwijsplek gaf me veel rust'

De vijfvoudig olympisch kampioene heeft de weken na het EK allround in Collalbo gebruikt om de batterij weer op te laden. Omdat ze van schaatsbond KNSB een aanwijsplek voor het WK allround kreeg, kon ze het NK allround overslaan, en ook de wereldbeker van afgelopen weekend in Hamar liet ze aan zich voorbijgaan.

"Ik ben de KNSB dankbaar dat ze me de kans hebben gegeven om rustig mijn route te vervolgen naar dit WK. Die aanwijsplek heeft me heel veel rust gegeven en de kans om echt een periode even goed te trainen. Dat had ik gewoon nodig."

Wüst moest vooral ook veel slaap inhalen, omdat ze in de eerste periode na het overlijden van Van Deutekom amper rust kon vinden. "Het duurde een week of tien dagen, maar toen ik beter begon te slapen, kon ik ook weer meer trainingsarbeid aan. Er is daardoor echt een aantoonbare stijgende lijn, vergeleken met het EK heb ik nu veel meer energie en gaat het veel beter.

"Maar soms zitten er nog wat lastige dagen tussen. Zoals maandag, de geboortedag van Paulien. Dat is gewoon gek, en dan komen er weer herinneringen naar boven. Ik denk niet dat ik haar overlijden al een plaats heb gegeven, dat heeft nog tijd nodig. Ik denk dat ik daarvoor de vakantie na het seizoen nodig heb."

Eerst zal Wüst vanaf donderdag proberen haar collectie medailles op WK afstanden nog wat uit te breiden. De rijdster van Team TalentNED staat op twaalf keer goud, dertien keer zilver en één keer brons.

Acht jaar geleden, toen de WK afstanden voor het laatst in Inzell was, was Wüst de koningin van het toernooi met goud op de 1.500 en 3.000 meter en zilver op de 1.000 meter en de ploegenachtervolging.

"Ik vind Inzell altijd een heel fijne plek om te zijn, ik kom hier tot rust", aldus de Brabantse. "Maar ik zal beter moeten zijn dan in 2011. Want met de tijden die ik toen reed, zal ik deze week waarschijnlijk niet op het podium eindigen."

Wüst begint haar WK afstanden donderdag met de 3 kilometer. Daarna volgen de ploegenachtervolging (vrijdag), de 1.000 meter (zaterdag) en de 1.500 meter (zondag).