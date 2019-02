Lotte van Beek en Joy Beune hebben zondag bij de World Cup in Hamar respectievelijk het zilver en het brons veroverd op de 1.500 meter. Bij de mannen grepen Jan Smeekens en Marcel Bosker net naast een medaille op respectievelijk de 500 en de 1.500 meter.

De 27-jarige Van Beek kwam op de 1.500 meter tot een tijd van 1.56,32. De Zwolse, die zaterdag brons pakte op de 1.000 meter, moest alleen de Amerikaanse Brittany Bowe (1.55,89) voor zich dulden.

Beune passeerde de finish in 1.57,15. De pas negentienjarige Twentse veroverde voor het eerst in haar carrière een wereldbekermedaille.

Melissa Wijfje was de derde Nederlandse die op het ijs verscheen op de 1.500 meter. Zij moest met 1.57,94 genoegen nemen met de zesde tijd.

In de wereldbekerstand nam Bowe de leiding over van Ireen Wüst, die de World Cup in Hamar oversloeg met het oog op de WK afstanden van volgende week in het Duitse Inzell.

Bosker net naast podium op 1.500 meter

Bij de mannen had Bosker op de 1.500 meter met 1.46,54 lange tijd uitzicht op zijn derde wereldbekermedaille van dit seizoen, maar werd uiteindelijk vierde. Kim Min-seok uit Zuid-Korea hield de Nederlander in de slotrit met 1.46,39 van een podiumplek af.

De 22-jarige Bosker was de enige Nederlandse deelnemer op de 1.500 meter. Onder anderen Patrick Roest en Sven Kramer meldden zich af voor de World Cup in Hamar om zich te richten op de WK afstanden.

Denis Yuskov was met 1.44,95 een klasse apart in het Vikingskipet en nam de leiding in het klassement over van de Japanner Seitaro Ichinohe. De Noor Havard Bökko bleef met 1.46,28 nog het dichtst in de buurt van de Rus.

Ook Smeekens grijpt net naast medaille

Op de 500 meter slaagde Smeekens er net niet in om een medaille te bemachtigen. De 31-jarige Raaltenaar eindigde in een tijd van 34,90 seconden als vierde.

Smeekens kwam slechts zes honderdsten tekort voor het brons, dat werd opgeëist door Kim Jun-ho uit Zuid-Korea. De winst ging naar de Rus Pavel Kulizhnikov, die met 34,78 zijn landgenoot Ruslan Murashev slechts vier honderdsten achter zich hield.

Michel Mulder was de enige andere Nederlander die aan de start verscheen op de 500 meter. De Zwollenaar legde met 35,09 beslag op de achtste plaats.

Herzog boekt derde wereldbekerzege op 500 meter

Bij de vrouwen boekte Vanessa Herzog haar derde wereldbekerzege van dit seizoen op de 500 meter. De Oostenrijkse was met een tijd van 37,61 seconden de snelste en verstevigde haar leidende positie in het klassement.

De 23-jarige Herzog hield de Russinnen Angelina Golikova (37,90) en Olga Fatkulina (38,09) achter zich. Sanneke de Neeling was enige Nederlandse die in actie kwam in de A-divisie. Zij eindigde met 38,91 als zestiende.

Nao Kodaira sloeg de tweede 500 meter in Hamar over. De Japanse, die zaterdag op de eerste 500 meter haar zesde zege van dit seizoen boekte, koos voor een extra rustdag in de aanloop naar de WK afstanden.