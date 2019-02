Suzanne Schulting blijft domineren op de 1.000 meter. De olympisch kampioene was zondag ook bij de wereldbeker shorttrack in Dresden de sterkste op de kilometer. Lara van Ruijven won zilver op de 500 meter.

Schulting hield in de A-finale van de 1.000 meter in de laatste rondes de Zuid-Koreaanse Kim Ji-yoo knap van zich af. Chutong Zhang uit China kwam als derde over de streep.

Rianne de Vries werd in de eindstrijd gehinderd door de Amerikaanse Kristen Santos en kwam mede daardoor niet verder dan plek vier.

Schulting is dit jaar bijzonder succesvol in de wereldbekers. Ze won ook bij de vorige drie World Cups goud op de 1.000 meter en is nog ongeslagen op de afstand waarop ze ook olympisch kampioene is. Ze is daardoor al zeker van de eindzege in de wereldbeker op de kilometer.

De 21-jarige Friezin, die vorige maand in Dordrecht voor het eerst Europees kampioen werd, veroverde zaterdag in Dresden al brons op de 1.500 meter in Dresden.

Suzanne Schulting juicht na de finale van de 1.000 meter. (Foto: ANP)

Zilver Van Ruijven op 500 meter

Van Ruijven pakte een half uur eerder haar derde wereldbekermedaille op de 500 meter. De Nederlands kampioene reed in de finale de hele race achter de Italiaanse Martina Valcepina en kwam op de streep 0,026 seconden tekort voor goud.

Natalia Maliszewska, de Poolse leidster in de wereldbekerstand op de 500 meter, pakte brons.

Van Ruijven veroverde begin november in Calgary tijdens het eerste World Cup-weekend haar eerste individuele wereldbekerzege en een maand later werd de Nederlands kampioene in Almaty tweede op de kortste afstand.

De Nederlandse mannen wisten zich zondag, net als op zaterdag, niet te plaatsen voor een finale. Itzhak de Laat en Daan Breeuwsma strandden in de kwartfinales van de 1.000 meter. De pas achttienjarige Melle van 't Wout werd op de 500 meter uitgeschakeld in de kwartfinales.

De wereldbeker in Dresden is de vierde van het seizoen. Volgende week wordt in Turijn de laatste World Cup verreden. Begin maart is het WK in het Bulgaarse Sofia.

Van Ruijven drukt haar schaats net later over de finish dan Valcepina in de finale van de 500 meter. (Foto: ANP)