Kjeld Nuis baalt stevig van zijn race op de 1.000 meter bij de World Cup in Hamar. De olympisch kampioen moest zich zaterdag in Noorwegen tevredenstellen met de derde plaats op de kilometer.

"Ik reed in Collalbo 1.08,6 op een buitenbaan en dan kom ik hier met 1.08,7 aan. Dat is zwaar onder de maat", foeterde Nuis na afloop van zijn race bij de NOS.

De 29-jarige rijder van Team Jumbo-Visma kwam in het Vikingskipet tot een tijd van 1.08,71. Daarmee was hij 24 honderdsten langzamer dan winnaar Kai Verbij. Thomas Krol nestelde zich met 1.08,53 tussen zijn twee landgenoten in.

"Ik baal hier echt van. Elke training rijd ik goed en ik voel me fit, maar dit was een flutrace", zei Nuis. "Mijn eerste rondje was goed, maar daarna raakte ik mijn slagen voor geen meter. Bij de laatste kruising was het overleven, terwijl ik daar normaal de winst pak."

'Ik hoop dat het me een schop onder mijn hol geeft'

Volgende week staan in het Duitse Inzell de WK afstanden op het programma. Nuis verdedigt daar zijn titel op de 1.000 meter, die volgende week zaterdag wordt verreden.

"Ik hoop dat het me een schop onder mijn hol geeft om volgende week strak te staan, want dit leek nergens op”, aldus de geboren Leidenaar. “Ik had veel en veel beter verwacht."

In tegenstelling tot Nuis was Verbij wel tevreden over zijn race. "Je hoeft hier geen perfecte race te rijden, maar dit was een goed meetmoment. Ik was ook wel blij geweest met 1.08,7."

"Het is leuk dat ik nu win, maar het moet volgende week", realiseerde Verbij zich. "Dit was in elk geval een strakke race van mij, met veel goede punten erin. Ik ga na deze trainingswedstrijd met een lekker gevoel naar Inzell."

Behalve Verbij en Nuis staat Krol aan de start van de 1.000 meter bij de WK afstanden.