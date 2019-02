Lotte van Beek heeft bij de World Cup in het Noorse Hamar verrassend het brons veroverd op de 1.000 meter. Op de 500 meter ging Nao Kodaira met de overwinning aan de haal.

Van Beek zette in de tweede rit van de 1.000 meter een tijd van 1.15,42 neer en had lange tijd de snelste tijd in handen. Pas in de slotrit doken Brittany Bowe en Kodaira onder die tijd.

Voor de 27-jarige Van Beek was het haar eerste podiumplaats bij een wereldbekerwedstrijd op de 1.000 meter in bijna vijf jaar tijd. In 2013 boekte ze op de 1.500 meter in Calgary haar enige wereldbekerzege tot nu toe in haar carrière.

Bowe realiseerde met 1.14,79 de snelste tijd en dook twee honderdsten onder het baanrecord van de Duitse Anni Friesinger. Kodaira eindigde in 1.15,25 als tweede.

Voor Bowe betekende het haar derde wereldbekerzege op rij op de kilometer. De Amerikaanse gaat ook aan de leiding in het klassement.

Joy Beune en Letitia de Jong waren de andere Nederlandse vrouwen die de 1.000 meter reden. Beune werd met 1.16,73 tiende en De Jong moest zich met 1.17,14 tevredenstellen met de veertiende plaats.

Kodaira behoudt ongeslagen status op 500 meter

Op de 500 meter snelde de 32-jarige Kodaira naar een tijd van 37,25 seconden. Daarmee dook ze ruim onder het baanrecord van de Duitse Jenny Wolf (37,52).

Kodaira behield haar ongeslagen status op de 500 meter. Ze won dit seizoen zes van de acht wereldbekerwedstrijden op de 500 meter en was in het Poolse Tomaszów Mazowiecki niet van de partij.

Vanessa Herzog uit Oostenrijk bleef met 37,37 het dichtst in de buurt van Kodaira. Het podium werd gecompleteerd door de Russin Angelina Golikova, die 37,91 op de klokken bracht.

De Nederlandse vrouwen konden zich niet mengen in de strijd om de medailles. Letitia de Jong (38,30) en Janine Smit (38,48) werden respectievelijk tiende en elfde.

Jutta Leerdam zou ook in actie komen op de 500 meter, maar de Nederlands kampioene sprint meldde zich eerder deze week af vanwege liesklachten.