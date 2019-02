Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Dresden genoegen moeten nemen met brons op de 1.500 meter.

De Europees kampioene reed in de finale alert mee voorin, maar slaagde er in de slotfase niet in de Zuid-Koreaanse Kim Ji-yoo en de Canadese Kim Boutin te passeren. Rianne de Vries eindigde als achtste en laatste.

Schulting is dit jaar bijzonder succesvol in de wereldbekers. Ze won al drie keer goud op de 1.000 meter, de afstand waarop de Friezin ook olympisch kampioene is.

Bij de mannen slaagden de Nederlanders er niet in om de finale te halen. Itzhak de Laat werd vierde in de B-finale.

Op de 1.000 meter slaagde geen enkele Nederlander erin om zich te plaatsen voor de A-finale. Lara van Ruijven en Georgie Dalrymple eindigden als respectievelijk tweede en vijfde in de B-finale.

Alleen Nederlandse vrouwen naar finale op relay

Op de relay haalden de Nederlandse vrouwen de finale. Van Ruijven, Schulting, De Vries en Yara van Kerkhof kwamen als eerste over de finish in hun halve eindstrijd.

De Nederlandse mannen slaagden er niet in om de eindstrijd te bereiken. Daan Breeuwsma, Dennis Visser, De Laat en Dylan Hoogerwerf werden laatste in hun halve finale en rijden zondag de B-finale.

Op de gemengde aflossing over 2.000 meter liepen Breeuwsma, Visser, Van Ruijven en Van Kerkhof tegen een straf aan in de series.

De wereldbeker in Dresden is de vierde van het seizoen. Volgende week wordt in Turijn de laatste wereldbeker verreden.