De Nederlandse schaatsers hebben vrijdag op de eerste dag van wereldbeker in het Noorse Hamar geen medaille veroverd. Sverre Lunde Pedersen (26) won voor eigen publiek de 5.000 meter en de Tsjechische Martina Sáblíková was de beste op de 3.000 meter.

Pedersen was bij afwezigheid van onder anderen Patrick Roest en Sven Kramer met afstand de snelste op de 5 kilometer.

De nummer drie van de Olympische Winterspelen van vorig jaar op de 5.000 meter klokte 6.16,16. De Rus Alexander Rumyantsev eindigde als tweede in 6.19,24 en de Canadese Nederlander Ted-Jan Bloemen werd derde (6.20,44).

Marcel Bosker, die aan het begin van het seizoen derde werd bij de wereldbeker in het Japanse Obihiro, kwam 0,21 seconde tekort voor een podiumplek. De Nederlander eindigde als vierde in 6.20,44.

Douwe de Vries, de enige andere Nederlandse deelnemer aan de 5.000 meter, zette de zevende tijd neer: 6.22,08.

Pedersen boekte zijn derde wereldbekerzege op de 5.000 meter en zijn zevende in totaal in de World Cup. De Noor stond dit wereldbekerseizoen één keer eerder op het podium van de 5 kilometer. In het Japanse Tomakomai pakte hij zilver.

Het podium van de 5 kilometer, met vlnr Rumyantsev, Pedersen en Bloemen. (Foto: ProShots)

Eerste WB-zege Sáblíková sinds 2017

De 31-jarige Sáblíková boekte in het Vikingskipet haar eerste wereldbekerzege sinds maart 2017. De drievoudig olympisch kampioene bleef met 4.02,17 de concurrentie ruim voor op de 3 kilometer en nam ook de leiding in de stand om de wereldbeker lange afstanden over van de Canadese Isabelle Weidemann, die slechts de zevende tijd reed.

De Russin Natalia Voronina (4.03,76) werd tweede en de Wit-Russin Maryna Zuyeva derde (4.03,80). Esmee Visser was op de vierde plek in 4.04,39 de beste Nederlandse.

Melissa Wijfje werd vijfde (4.06,04) en Reina Anema (4.08,61) moest genoegen nemen met de negende plek.

Eerder op de dag reed Joy Beune de snelste tijd in de B-divisie. Met haar tijd van 4.07,38 was het negentienjarige talent zevende geworden als ze in de A-divisie mee had mogen doen.

De World Cup in Hamar is de voorlaatste van het seizoen. De finale van de wereldbeker wordt op 9 en 10 maart in Salt Lake City verreden. Omdat volgende week de WK afstanden zijn, hebben veel Nederlandse toppers afgezegd.

Het podium van de 3 kilometer, met vlnr Voronina, Sáblíková en Zueva. (Foto: ProShots)