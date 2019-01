Frank Vreugdenhil en Iris van der Stelt hebben woensdag voor het eerst in hun loopbaan de Alternatieve Elfstedentocht op de Oostenrijkse Weissensee op hun naam geschreven.

In de mannenwedstrijd was Vreugdenhil na 200 kilometer de snelste in de sprint van een kopgroep van zeventien. De AB Vakwerk-rijder verwees Crispijn Ariëns, de winnaar van 2017, naar plaats twee. Jordy Harink kwam als derde over de streep.

"Een beter cadeau kon ik mezelf niet geven", zei de 34-jarige winnaar in een eerste reactie. "Ik heb er al die jaren voor gevochten en ben er altijd in blijven geloven. Ik ben er echt superblij mee."

Vreugdenhil werd al twee keer tweede (2013 en 2017) en een keer derde (2018) in de Alternatieve Elfstedentocht, maar een zege ontbrak nog op zijn erelijst.

Hekman gaat onderuit in sprint

Niels Overvoorde ontsnapte iets over de helft van de koers uit het peloton. De nummer drie van de Aart Koopmans Memorial van vorige week op de Weissensee pakte een voorsprong van een minuut of twee, maar met nog 50 kilometer te gaan was zijn solo voorbij.

30 kilometer later vormde zich een kopgroep van achttien mannen, met onder meer de kersverse Nederlands kampioen Mart Bruggink. Titelverdediger Erik Jan Kooiman hoorde bij de meerderheid van de 98 gestarte schaatsers die toen al waren uitgestapt.

Bij het ingaan van de laatste ronde van 10 kilometer was Simon Schouten van voren gelost. Niemand wist meer weg te rijden, waardoor een sprint de beslissing moest brengen. Gary Hekman ging daarin onderuit, maar hij zag tot zijn vreugde dat zijn ploeggenoot Vreugdenhil na 5 uur, 31 minuten en 45 seconden de sterkste was.

Vrouwen maken er fraaie koers van

Bij de vrouwen was er ook een kopgroep die na 200 kilometer uit de greep van het peloton bleef. Van der Stelt (26), die in 2015 en 2018 al tweede werd in de Alternatieve Elfstedentocht, sprintte na een fraaie koers naar de winst, net voor Manon Kamminga. Ineke Dedden completeerde het podium.

Al snel na de start om 7.30 uur ontstond er een grote kopgroep die maximaal bijna zeven minuten voor het peloton uit reed. Halverwege hadden veertien vrouwen, onder wie Van der Stelt en Kamminga, een voorsprong van 5,5 minuten.

In het tweede deel van de koers dunde de kopgroep steeds verder uit en kwamen de achtervolgers steeds dichterbij. Bij de bel voor de laatste ronde hadden nog zeven schaatssters een marge van een minuut op de grote groep: Kamminga, Van der Stelt, Dedden, Chantal Hendriks, Janneke Elzinga, Beau Wagemaker en Kim Muusse.

Hendriks was het actiefst en sloeg met nog 2 kilometer te gaan niet voor het eerst een gaatje. Van der Stelt sloot even later aan en liet Hendriks meteen achter zich. Uit de achtergrond kwam Kamminga opzetten, maar ze kwam te laat om Van der Stelt van de winst af te houden.

De Alternatieve Elfstedentocht werd in 1989 in het leven geroepen zodat er elk jaar een wedstrijd van 200 kilometer gereden kan worden op natuurijs, ook als de winter in Nederland niet streng genoeg is.