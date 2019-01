Patrick Roest doet begin februari bij de WK afstanden in het Duitse Inzell niet mee aan de ploegachtervolging. De schaatser van Jumbo-Visma wil zich richten op de individuele afstanden.

"Anders moet ik vier dagen achter elkaar vol gas rijden", verklaart Roest zijn keuze dinsdag in gesprek met de NOS. "Op de laatste dag is de 1.500 meter en dat is voor mij een heel mooie afstand. Ik heb daarom de keuze gemaakt de ploegachtervolging te laten schieten."

Door de afmelding van Roest zal de Nederlandse formatie op de WK afstanden over ruim een week bestaan uit Sven Kramer, Douwe de Vries en Marcel Bosker. Roest neemt in Inzell wel de rol van reserve op zich.

De 23-jarige allrounder maakte in februari vorig jaar deel uit van de Nederlandse achtervolgingsploeg die bij de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang brons veroverde. Koen Verweij en Jan Blokhuijsen behoorden toen net als Kramer en Roest tot die formatie, maar zij besloten dit seizoen niet in actie te komen.

Patrick Roest en Sven Kramer maken een praatje bij de NK afstanden in december. (Foto: ANP)

'Het is niet nodig dat ik ga rijden'

Roest is ervan overtuigd dat de Nederlandse ploeg in Inzell ook zonder zijn inbreng goud kan pakken. "Als het anders was geweest en ik belangrijk was geweest voor de ploeg, had ik wel willen rijden. Maar dat is nu niet nodig."

Met het oog op de WK afstanden doet Roest komend weekend ook niet mee aan de World Cup in het Noorse Hamar. Kramer, Ireen Wüst en Antoinette de Jong laten de wereldbeker eveneens aan zich voorbij gaan.

De WK afstanden staan van donderdag 7 tot en met zondag 10 februari op het programma in Inzell. Roest hoopt daar in ieder geval voor goud te gaan op de 1.500 meter. Kjeld Nuis kroonde zich in 2017 tot wereldkampioen op die afstand.