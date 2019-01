Douwe de Vries is er trots op dat hij zich in de herfst van zijn schaatsloopbaan Nederlands kampioen allround mag noemen. De 36-jarige rijder van Team Jumbo-Visma pakte zondag in een vol Thialf voor het eerst de nationale titel.

Op de afsluitende 10 kilometer noteerde De Vries zijn derde persoonlijke record van het toernooi, waarmee hij Marcel Bosker afloste als leider in het klassement. Hij genoot zichtbaar tijdens zijn ereronde.

"Ik moet het er toch een keer van nemen. Ik heb hier 36 jaar op gewacht. Dit is heel gaaf", zei een blije De Vries voor de camera van de NOS. Twee weken geleden werd hij al Nederlands kampioen op de massastart.

"Maar deze titel is wel echt veel mooier. Complimenten aan Marcel, die superhard reed. Na de 500 meter moest ik zoveel goedmaken, dat ik het eigenlijk niet echt meer zag zitten. Op de 1.500 pakte ik wat terug en kreeg ik weer moraal. Op de 10 kilometer voelde ik halverwege al: deze heb ik gewoon. Dit is echt super."

De Vries is de oudste Nederlands kampioen allround ooit. Met zijn 36 jaar en 228 dagen lost hij Jan Langedijk af, die 36 jaar en 165 dagen oud was toen hij in 1947 de nationale titel veroverde.

Douwe de Vries in actie tegen Marcel Bosker op de afsluitende 10.000 meter. (Foto: ANP)

'De medische staf heeft me gered'

Ondanks zijn sterke weekend bleef De Vries licht kritisch. "Ik heb drie persoonlijke records gereden en de 500 meter was ook niet slecht voor mijn doen, al was die afstand in het allroundcircuit wat matig. Gelukkig kon ik het allemaal nog goedmaken op de andere afstanden."

De Fries kampte eerder dit seizoen met een rugblessure en is de medische staf van Jumbo-Visma dankbaar dat hij op tijd hersteld was voor de belangrijke wedstrijden. "Ze hebben supergoed werk geleverd en er alles aan gedaan om me fit te krijgen. Dat heeft me gered. Het valt nu allemaal op zijn plek."

De Vries mag door zijn titel naar het WK allround (2 en 3 maart in Calgary). Europees kampioen Sven Kramer en Patrick Roest waren al geplaatst voor dat toernooi. Zij deden dit weekend niet mee aan het Nederlands kampioenschap.