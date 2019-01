Jutta Leerdam heeft zondag voor het eerst goud veroverd bij het NK sprint. De Zuid-Hollandse is 20 jaar en 29 dagen en daarmee de op een na jongste Nederlandse sprintkampioene in de historie. Bij de mannen ging de titel voor de tweede keer naar Hein Otterspeer.

Leerdam boekte op de afsluitende 1.000 meter haar derde afstandszege van het weekend. Met 1.13,99 noteerde ze een absolute toptijd in Heerenveen.

Letitia de Jong, die eerder op de zondag de tweede 500 meter won, eindigde op de tweede 1.000 meter voor de derde keer dit NK als tweede (1.15,03). De titelverdedigster is ook de nummer twee van het eindklassement, op bijna een vol punt van de winnares.

Sanneke de Neeling is nog steeds de jongste winnares van het NK sprint, want zij was 19 jaar en 280 dagen toen ze goud won in 2016.

De inmiddels 22-jarige Zuid-Hollandse werd zondag derde bij het Nederlands kampioenschap. Ze hield Janine Smit van zich af op de afsluitende 1.000 meter (1.15,39 om 1.15,97). Lotte van Beek werd vierde op de laatste afstand en vijfde in het eindklassement.

Leerdam, De Jong en De Neeling pakten door hun podiumplek een ticket voor het WK sprint (23 en 24 februari in Thialf).

Eindklassement NK sprint (vrouwen) 1. Jutta Leerdam - 150.070

2. Letitia de Jong - 150.930

3. Sanneke de Neeling - 152.710

4. Janine Smit - 153.000

5. Lotte van Beek - 153.635

Letitia de Jong met Jutta Leerdam. (Foto: ANP)

Otterspeer houdt schade beperkt

In het mannentoernooi pakte Otterspeer net als vier jaar geleden de nationale sprinttitel en daarmee ook een ticket voor het WK in Heerenveen. Europees kampioen Kai Verbij en Kjeld Nuis waren al zeker van kwalificatie voor dat kampioenschap.

De 31-jarige Otterspeer, die tot dit weekend een dramatisch seizoen kende door rugproblemen, legde de basis voor zijn titel op de 1.000 meters. Zaterdag was hij de beste op de kilometer in 1.08,05 en een dag later won hij de slotafstand in 1.08,22.

Dai Dai Ntab, die eerder op zondag op de tweede 500 meter maar 0,09 seconde op Otterspeer pakte, eindigde als tweede in het klassement.

De titelverdediger moest op de laatste 1.000 meter 0,34 seconde goedmaken op de klassementsleider, maar dat zat er niet in. De sprinter van Team Reggeborgh klokte de zevende tijd op de kilometer (1.09,51).

Lennart Velema klom door een tweede plaats op de tweede 1.000 meter (1.08,60) naar de derde plek in het eindklassement. Pim Schipper kwam net tekort voor een podiumplek.

Eindklassement NK sprint (mannen) 1. Hein Otterspeer - 137.935

2. Dai Dai Ntab - 138.750

3. Lennart Velema - 139.055

4. Pim Schipper - 139.215

5. Michel Mulder - 139.265

Hein Otterspeer. (Foto: ProShots)