Joy Beune en Marcel Bosker gaan na de eerste dag van het NK allround aan de leiding. Beune won bij de vrouwen de 500 meter en eindigde als derde op de 3.000 meter. Bosker werd vijfde op de 500 meter en tweede op de 5.000 meter.

De negentienjarige Beune verdedigt zondag op de 1.500 meter een voorsprong van 0,89 seconden op Carlijn Achtereekte, die op zowel de 500 meter als de 3.000 meter als tweede eindigde. Zondag wordt ook de 5.000 meter verreden.

De winst op de 3.000 meter ging naar Esmee Visser, die de finish in 4.02,72 bereikte. Daarmee was ze een fractie sneller dan Achtereekte, de olympisch kampioene op die afstand: 4.02,81. Beune bereikte in 4.03,21 de meet.

Op de sprint stond er geen maat op Beune. De pupil van Jac Orie bij Jumbo-Visma won de 500 meter in 39,29. Ze was daarmee ruim sneller dan Achtereekte (39,65) en Melissa Wijfje (39,96).

Wijfje is na de eerste dag de nummer drie van het klassement op bijna drie seconden van Beune. Visser staat na een matige 500 meter al op meer dan zeven seconden achterstand.

Het toernooi is vanwege de afwezigheid van toppers als Ireen Wüst en Antoinette de Jong flink gedevalueerd. Zij zijn wel al zeker van een ticket voor het WK allround.

Bosker leidt bij afwezigheid Kramer en Roest

Bij de mannen, waar met Sven Kramer en Patrick Roest ook twee sterke allrounders ontbreken, strijden Bosker en Douwe de Vries om de titel. Beide mannen zijn na twee afstanden een klasse apart.

De Vries was op de 5.000 meter in een rechtstreeks duel te sterk voor Bosker, maar het verschil was klein: 6.12,47 om 6.13,45. Eerder op de 500 meter was Bosker ruim sneller dan De Vries (36,51 om 37,14). Bosker verdedigt zondag op de 1.500 meter een voorsprong van 1,6 seconde op De Vries. Later staat ook de 10.000 meter op het programma.

De winst op de sprint was voor Tijmen Snel. Hij bleef met zijn tijd van 35,75 als enige man onder de 36 seconden. Louis Hollaar (tweede in 36,23) en Thomas Geerdink (derde in 36,30) waren goed voor de andere podiumplekken.

Op de 5.000 eindigde Jos de Vos als derde in 6.24,03. Snel kelderde door een elfde plek in het klassement. Daarin is Thomas Geerdinck de naaste belager van Bosker en De Vries. Zijn achterstand is al 4 seconden.

Bij het NK allround is bij zowel de mannen als de vrouwen een ticket voor het WK allround te verdienen. Dat gaat uiteraard naar de winnaar. Dat toernooi wordt op 2 en 3 maart in Calgary gehouden.