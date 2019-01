De schaatstak van Team Jumbo-Visma gaat per direct een samenwerking aan met Red Bull. De fabrikant van energiedrank gaat de formatie van coach Jac Orie helpen met innovaties.

"Ik ben heel blij dat we met Red Bull onze hele ploeg een impuls kunnen geven", zegt Orie op de site van Jumbo-Visma. "We gaan samen projecten opzetten waarbij de atleten worden geholpen in hun ontwikkeling en training om steeds harder en beter te kunnen schaatsen."

Red Bull is al jaren actief in het voetbal en is bekend als sponsor van het Formule 1-team van Max Verstappen, maar het Oostenrijkse bedrijf zit ook al enige tijd in het schaatsen. Kjeld Nuis wordt al sinds 2012 persoonlijk ondersteund door de energiedrankjesgigant.

Red Bull zal Jumbo-Visma onder meer helpen bij het verbeteren van snelheid. Orie denkt dat er in de toekomst harder geschaatst kan worden door te innoveren op materiaal, techniek en trainingsmethodes en heeft op de korte termijn al hoge verwachtingen van de samenwerking met Red Bull.

"We zijn nu bezig om te kijken of we dit seizoen nog een nieuwe trainingsmethode kunnen toepassen om met een hogere bochtensnelheid te trainen", aldus Orie. "Dat zou met name ter voorbereiding op wedstrijden in Salt Lake City bijvoorbeeld goed werken."

Volgens het AD gaan Jumbo-Visma en Red Bull een samenwerking van twee jaar aan. Komend weekend bij het NK sprint en allround prijkt de naam van de nieuwe partner al op de schaatspakken van Jumbo-Visma.