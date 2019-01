Marathonschaatsers Sjoerd den Hertog en Manon Kamminga hebben donderdag voor de eerste keer in hun carrière de Aart Koopmans Memorial gewonnen, de eerste wedstrijd op het natuurijs van de Oostenrijkse Weissensee.

Den Hertog was in de mannenwedstrijd na 80 kilometer in de sprint van een kopgroep te snel voor Jordy Harink. Niels Overvoorde eindigde als derde.

Tien vluchters bepaalden het beeld van de wedstrijd. Het peloton wist de koplopers niet meer bij te halen.

De 27-jarige Den Hertog kent een uitstekend seizoen. Hij is mede door drie zeges de leider in de stand van de KPN Marathon Cup, de wedstrijdreeks op Nederlands kunstijs.

Kamminga wint massasprint bij vrouwen

Bij de vrouwen hield de 26-jarige Kamminga na 60 kilometer de pas negentienjarige Maya de Jong (tweede) en Merel Bosma (derde) achter zich.

Verschillende schaatssters probeerden de ontsnappen uit het peloton. Zo ging Loes Adegeest twee keer in de aanval, maar een massasprint bleek onvermijdelijk.

Begin dit jaar eindigde Kamminga als derde bij het NK marathon op kunstijs. In Groningen moest ze winnares Irene Schouten en Bianca Bakker voor zich dulden. Schouten is niet in Oostenrijk omdat ze zich voorbereidt op de WK afstanden (langebaan).

De Aart Koopmans Memorial is de eerste van vier wedstrijden op de Weissensee. De koers werd de afgelopen twee jaar niet verreden op de Weissensee. In 2017 en 2018 werd de wedstrijd afgelast wegens slecht weer.

Komende zaterdag staat voor de marathonrijders het Open NK op het programma. Volgende week worden de KPN Grand Prix 2 (maandag) en de Alternatieve Elfstedentocht (woensdag) afgewerkt.