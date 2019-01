Simon Schouten is trots dat hij er maandagavond opnieuw in slaagde de eerste marathon van het jaar op Nederlands natuurijs te winnen. De schaatser van Royal A-ware merkte dat het niveau in Haaksbergen ondanks de afwezigheid van vele toppers hoog was.

"Het gaat me blijkbaar goed af, maar het was wel een pittige wedstrijd", zei Schouten na zijn overwinning in Twente tegen Schaatsen.nl. "Dit is absoluut belangrijk voor mij, want hier leef je als marathonschaatser voor."

De 28-jarige Schouten bleef na honderd ronden Arjan Stroetinga (tweede) en Casper de Gier (derde) voor. Voor Schouten was het al zijn derde zege op rij, nadat hij in 2017 (Noordlaren) en vorig jaar (Haaksbergen) ook al zegevierde in de eerste marathon op natuurijs.

Veel goede marathonschaatsers schitterden in Haaksbergen door afwezigheid, omdat ze al in Oostenrijk zitten voor de belangrijke wedstrijden van komende week op de Weissensee. Schouten vond het niveau op de baan van schaats- en skeelerclub IJSCH in Haaksbergen desondanks hoog.

"Veel schaatsers ontbraken, maar er werd hard gereden", zo oordeelde de West-Fries. "Ik heb op kop veel gaten gedicht. Jammer dat de rest van het peloton niet goed naar de weervoorspelling heeft gekeken."

Meijer had zege niet zien aankomen

Bij de vrouwen zorgde Rixt Meijer voor een verrassing door als eerste de finish te passeren. De schaatsster van Lasaulec liet favorieten Marijke Groenewoud en Elsemieke van Maaren in de laatste ronden achter zich en kwam solo over de finish.

"Ik had niet verwacht weg te kunnen blijven", zei een trotse Meijer. "Je weet hoe hard die meiden kunnen sprinten, maar 100 meter voor de streep hoorde ik nog steeds geen geklapper van schaatsen achter me."

"Het ijs gleed bizar goed, er ligt een heel gladde plaat. Er waren helemaal geen scheuren en de kwaliteit was veel beter dan vorig jaar. Het is fantastisch om op natuurijs te winnen. Dit is briljant en had ik vanmorgen niet gedacht."

Het is nog niet duidelijk wanneer de volgende marathon op natuurijs wordt verreden. Door de onzekere weervoorspellingen houdt schaatsbond KNSB het voorlopig bij één wedstrijd.

Rixt Meijer viert haar verrassende zege in Haaksbergen. (Foto: ANP)